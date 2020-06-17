Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова.
В видео для юмористического скетч-шоу Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова. Он назвал сюжет отвратительным и призвал артиста удалить видео "для своего же блага".
Шоумен пошутил, что Киркоров посвятил ВДВ несколько песен, в том числе "Цвет настроения синий" и "Снег".
"Если хочешь лететь — лети", — сыронизировал Ургант, приведя строчку из композиции исполнителя.
Он считает, что десантники "ответят" артисту 2 августа в День ВДВ.
"Объявят бойкот его песням. Так, чтобы ни из одной машины, фонтана, гитары не звучали его песни. Это будет достойным ответом зарвавшемуся певцу", — отметил телеведущий.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, кадровый офицер ВДВ Александр Шерин заявил, что не увидел в ролике с участием Киркорова ничего оскорбительного.