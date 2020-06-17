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Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T01:43
культура
россия
шоу-бизнес
александр шерин
воздушно-десантные войска россии
госдума рф
владимир шаманов
филипп киркоров
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https://ria.ru/20200614/1572907369.html
Я не знаю ни одного есантника,который бы слушал песни Киркорова. Так что мэтр может спать спокойно--ему ничего не грозит. Ну кроме пиара в сетях.
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Ещё один любитель перьев сзади....
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, шоу-бизнес, александр шерин, воздушно-десантные войска россии, госдума рф, владимир шаманов, филипп киркоров, иван ургант

Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников

01:43 17.06.2020
102312
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова.
В видео для юмористического скетч-шоу Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова. Он назвал сюжет отвратительным и призвал артиста удалить видео "для своего же блага".
Шоумен пошутил, что Киркоров посвятил ВДВ несколько песен, в том числе "Цвет настроения синий" и "Снег".

"Если хочешь лететь — лети", — сыронизировал Ургант, приведя строчку из композиции исполнителя.

Он считает, что десантники "ответят" артисту 2 августа в День ВДВ.

"Объявят бойкот его песням. Так, чтобы ни из одной машины, фонтана, гитары не звучали его песни. Это будет достойным ответом зарвавшемуся певцу", — отметил телеведущий.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, кадровый офицер ВДВ Александр Шерин заявил, что не увидел в ролике с участием Киркорова ничего оскорбительного.
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140125771498
Обсудить 16
КультураРоссияШоу-бизнесАлександр ШеринВоздушно-десантные войска РоссииГосдума РФВладимир ШамановФилипп КиркоровИван Ургант
Популярные комментарии
Я не знаю ни одного есантника,который бы слушал песни Киркорова. Так что мэтр может спать спокойно--ему ничего не грозит. Ну кроме пиара в сетях.
17 июня, 05:18
Татьяна Терехова
3460000
Ещё один любитель перьев сзади....
17 июня, 06:15
Арсений Новиков
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