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Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
2020-06-13T23:09
россия
владимир шаманов
филипп киркоров
общество
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Попугай в перьях.
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А кто обиделся?Командующий должен знать,на такое как Киркоров обижаться не пристойно
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россия, владимир шаманов, филипп киркоров, общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

17:35 13.06.2020 (обновлено: 23:09 13.06.2020)
282614
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной думы России по обороне Владимир Шаманов
Председатель комитета Государственной думы России по обороне Владимир Шаманов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной думы России по обороне Владимир Шаманов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
Ранее в Instagram артиста появились кадры, в которых он предстал в образе десантника. Видео было сделано для юмористического скетч-шоу.
Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
"Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет... Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага", — обратился депутат к певцу.
Он также вспомнил крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина: "Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться". Поэтому Шаманов рекомендовал Киркорову "не обижать" десантников.
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Обсудить 188
РоссияВладимир ШамановФилипп КиркоровОбщество
Популярные комментарии
Попугай в перьях.
13 июня, 17:41
Арсений Новиков
445901415
А кто обиделся?Командующий должен знать,на такое как Киркоров обижаться не пристойно
13 июня, 17:42
Олег 84
19373431352
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