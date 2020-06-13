https://ria.ru/20200613/1572890954.html
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
2020-06-13T17:35
2020-06-13T23:09
россия
владимир шаманов
филипп киркоров
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155168/49/1551684949_0:71:2796:1643_1200x0_80_0_0_e3903e82fa3f6d468c2c202e54f91b0d.jpg
https://ria.ru/20200611/1572800754.html
Арсений Новиков
Попугай в перьях.
474
Олег 84
А кто обиделся?Командующий должен знать,на такое как Киркоров обижаться не пристойно
338
188
россия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200613/1572890954.html?chat_room_id=1572890954
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155168/49/1551684949_0:71:2796:1643_1200x0_80_0_0_e3903e82fa3f6d468c2c202e54f91b0d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155168/49/1551684949_31:0:2762:2048_1200x0_80_0_0_586688e7d9d9298e8e3b0b00064e8cf8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155168/49/1551684949_372:0:2420:2048_1200x0_80_0_0_528aa902bb76c736dd1193b35e54059e.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
россия, владимир шаманов, филипп киркоров, общество
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов
.
Ранее в Instagram
артиста появились кадры, в которых он предстал в образе десантника. Видео было сделано для юмористического скетч-шоу.
Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
"Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет... Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага", — обратился депутат к певцу.
Он также вспомнил крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина: "Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться". Поэтому Шаманов рекомендовал Киркорову "не обижать" десантников.