Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник

Ранее вартиста появились кадры, в которых он предстал в образе десантника. Видео было сделано для юмористического скетч-шоу.

"Не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет... Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага", — обратился депутат к певцу.