В Госдуме прокомментировали скандальный ролик Киркорова про десантников

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова.
В ролике для юмористического скетч-шоу Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова. Он назвал сюжет отвратительным и призвал артиста удалить видео "для своего же блага".
"Честно говоря, я не понял, в чем претензия к этому славному безобидному певцу. Я вообще не понял, чем он обидел и оскорбил десантников", — заявил Шерин в инстаграме.
Он подчеркнул, что сам он, кадровый офицер ВДВ, окончивший Рязанское десантное училище, не увидел в этом видео ничего оскорбительного.
"Если кто-то в юморе не разбирается, то, наверное, надо было меньше бить об голову бутылки во время показательных выступлений", — считает Шерин.
Он добавил, что надетый Киркоровым синий берет, который "так оскорбил десантников", теперь носят все представители Воздушно-космических сил, поэтому он "не является эксклюзивным головным убором или элементом формы одежды только для десантников".
"Наш берет десантный может носить кто хочет в нашей стране, поэтому чего вы там оскорбляетесь-то?" — задался вопросом Шерин.
В заключение он призвал "оскорбляться" на темы, которые действительно касаются десантников.