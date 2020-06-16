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В Госдуме прокомментировали скандальный ролик Киркорова про десантников
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T11:37
россия
александр шерин
воздушно-десантные войска россии
госдума рф
владимир шаманов
филипп киркоров
общество
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цитата: "Наш берет десантный может носить кто хочет в нашей стране, поэтому чего вы там оскорбляетесь-то?" — задался вопросом он. И этот человек закончил РВВДКУ.?
120
А то, что 2 августа всю полицию на уши ставят, никого не оскорбляет? Сами опускают себя и свой синий берет позорят.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, александр шерин, воздушно-десантные войска россии, госдума рф, владимир шаманов, филипп киркоров, общество

В Госдуме прокомментировали скандальный ролик Киркорова про десантников

01:44 16.06.2020 (обновлено: 11:37 16.06.2020)
35187
© аккаунт в instagram "fkirkorov"Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
© аккаунт в instagram "fkirkorov"
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал ролик про десантников с участием певца Филиппа Киркорова.
В ролике для юмористического скетч-шоу Киркоров предстал в образе десантника, что вызвало недовольство бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова. Он назвал сюжет отвратительным и призвал артиста удалить видео "для своего же блага".

"Честно говоря, я не понял, в чем претензия к этому славному безобидному певцу. Я вообще не понял, чем он обидел и оскорбил десантников", — заявил Шерин в инстаграме.

Он подчеркнул, что сам он, кадровый офицер ВДВ, окончивший Рязанское десантное училище, не увидел в этом видео ничего оскорбительного.

"Если кто-то в юморе не разбирается, то, наверное, надо было меньше бить об голову бутылки во время показательных выступлений", — считает Шерин.

Он добавил, что надетый Киркоровым синий берет, который "так оскорбил десантников", теперь носят все представители Воздушно-космических сил, поэтому он "не является эксклюзивным головным убором или элементом формы одежды только для десантников".
Певец Филипп Киркоров
14 июня, 12:35Культура
Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ
"Наш берет десантный может носить кто хочет в нашей стране, поэтому чего вы там оскорбляетесь-то?" — задался вопросом Шерин.
В заключение он призвал "оскорбляться" на темы, которые действительно касаются десантников.
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189588728398
Обсудить 29
РоссияАлександр ШеринВоздушно-десантные войска РоссииГосдума РФВладимир ШамановФилипп КиркоровОбщество
Популярные комментарии
цитата: "Наш берет десантный может носить кто хочет в нашей стране, поэтому чего вы там оскорбляетесь-то?" — задался вопросом он. И этот человек закончил РВВДКУ.?
16 июня, 02:20
Ruslan Osnovin
92022321
А то, что 2 августа всю полицию на уши ставят, никого не оскорбляет? Сами опускают себя и свой синий берет позорят.
16 июня, 04:20
ЕЛЕлена Лашманова
57230328
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