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Пригожин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Вечерней Москвой" раскритиковал бывшую участницу "Дома-2" и телеведущую Викторию Боню после скандального высказывания о... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T00:49
виктория боня
шоу-бизнес
виталий милонов
иосиф пригожин
госдума рф
общество
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А кто это такие - Пригожин и Бони? Последний, судя по фамилии, похож на ивуарийского футболиста. Может однофамилец? А про первого я вообще никогда не слышал.
39
""криворукими алкоголиками и нищебродами"" - а что по этому поводу скажет либерда РФ? Ах да, ничего ибо им нужно только пропутинские люди, а на всё остальное плевать как и на своих адептов!
38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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виктория боня, шоу-бизнес, виталий милонов, иосиф пригожин, госдума рф, общество

Пригожин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"

00:49 17.06.2020
64250
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Вечерней Москвой" раскритиковал бывшую участницу "Дома-2" и телеведущую Викторию Боню после скандального высказывания о россиянах.
Ранее Боня назвала получающих минимальный размер оплаты труда "криворукими алкоголиками и нищебродами". По ее мнению, поддержку нужно оказывать предпринимателям.

"Коронавирус, что ли, на всех так влияет? Я просто в шоке от таких высказываний", — заявил Пригожен.

В то же время продюсер выразил мнение, что Боню не стоит наказывать за ее высказывание, чтобы не создавать ей "лишнего пиара".

"Да, действительно, у нас есть те, кто употребляет алкоголь, но не все же. Зачем говорить за всю Россию?" — задался вопросом он.

Ранее с резкой критикой телеведущей выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
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Виктория БоняШоу-бизнесВиталий МилоновИосиф ПригожинГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
А кто это такие - Пригожин и Бони? Последний, судя по фамилии, похож на ивуарийского футболиста. Может однофамилец? А про первого я вообще никогда не слышал.
17 июня, 01:09
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
2570007
""криворукими алкоголиками и нищебродами"" - а что по этому поводу скажет либерда РФ? Ах да, ничего ибо им нужно только пропутинские люди, а на всё остальное плевать как и на своих адептов!
17 июня, 00:58
Vuelo Normal
16300316
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