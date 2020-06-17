https://ria.ru/20200617/1573034522.html
Пригожин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Вечерней Москвой" раскритиковал бывшую участницу "Дома-2" и телеведущую Викторию Боню после скандального высказывания о... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T00:49
2020-06-17T00:49
виктория боня
шоу-бизнес
виталий милонов
иосиф пригожин
госдума рф
общество
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https://ria.ru/20200614/1572899655.html
Samvel Vazgenovich Gurgenov
А кто это такие - Пригожин и Бони? Последний, судя по фамилии, похож на ивуарийского футболиста. Может однофамилец? А про первого я вообще никогда не слышал.
39
Vuelo Normal
""криворукими алкоголиками и нищебродами"" - а что по этому поводу скажет либерда РФ? Ах да, ничего ибо им нужно только пропутинские люди, а на всё остальное плевать как и на своих адептов!
38
16
РИА Новости
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория боня, шоу-бизнес, виталий милонов, иосиф пригожин, госдума рф, общество