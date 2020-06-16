Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

"Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново", — заявила телеведущая.

"Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков", — сказала Боня, пояснив, что если работа стоит десять тысяч, то столько и нужно за нее получать.

По ее словам, деньги раздают "просто всяким бездельникам, алкашам, наркоманам, которых плодится все больше и больше, только потому, что они живут в России", — а потом они (хотя и не все) сливают эти деньги на алкоголь и наркотики.