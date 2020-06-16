https://ria.ru/20200616/1572994452.html
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:36
2020-06-16T13:35
коронавирус covid-19
россия
виктория боня
алена водонаева
шоу-бизнес
мрот
общество
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https://ria.ru/20191227/1562962970.html
https://ria.ru/20200211/1564563781.html
Von Stirliz
Ну, Боня-то не ленится, трудится, не покладая ног!
338
Лето Господне
Пора властям включить "красный свет" этой боне и прочим выкормышам Дома2. Воздух чище станет.
291
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россия
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, виктория боня, алена водонаева, шоу-бизнес, мрот, общество
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня
раскритиковала в инстаграме
россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда
.
"Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново", — заявила телеведущая.
Она считает, что помощь нужно оказывать предпринимателям, бизнес которых остановился на два месяца из-за пандемии коронавируса
.
"Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков", — сказала Боня, пояснив, что если работа стоит десять тысяч, то столько и нужно за нее получать.
По ее словам, деньги раздают "просто всяким бездельникам, алкашам, наркоманам, которых плодится все больше и больше, только потому, что они живут в России", — а потом они (хотя и не все) сливают эти деньги на алкоголь и наркотики.
"И потом ничего не делают, просто люди ленятся. Зачем им что-то делать?" — считает телеведущая.
В конце прошлого года другая экс-участница "Дома-2" и телеведущая Алена Водонаева
заявила, что ради социальных выплат рожать по несколько детей станут только "отчаявшиеся от нищеты россияне", а также "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки". По ее мнению, проблема с рождаемостью заключается "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян". Позже телеведущей пришлось давать пояснения в полиции.