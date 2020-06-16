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Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:35
коронавирус covid-19
россия
виктория боня
алена водонаева
шоу-бизнес
мрот
общество
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Ну, Боня-то не ленится, трудится, не покладая ног!
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Пора властям включить "красный свет" этой боне и прочим выкормышам Дома2. Воздух чище станет.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, россия, виктория боня, алена водонаева, шоу-бизнес, мрот, общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

12:36 16.06.2020 (обновлено: 13:35 16.06.2020)
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© Sputnik / Асатур Есаянц  / Перейти в фотобанкТелеведущая Виктория Боня
Телеведущая Виктория Боня
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Телеведущая Виктория Боня. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.

"Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново", — заявила телеведущая.

Она считает, что помощь нужно оказывать предпринимателям, бизнес которых остановился на два месяца из-за пандемии коронавируса.
"Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков", — сказала Боня, пояснив, что если работа стоит десять тысяч, то столько и нужно за нее получать.
По ее словам, деньги раздают "просто всяким бездельникам, алкашам, наркоманам, которых плодится все больше и больше, только потому, что они живут в России", — а потом они (хотя и не все) сливают эти деньги на алкоголь и наркотики.
Иван Охлобыстин
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Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
"И потом ничего не делают, просто люди ленятся. Зачем им что-то делать?" — считает телеведущая.
В конце прошлого года другая экс-участница "Дома-2" и телеведущая Алена Водонаева заявила, что ради социальных выплат рожать по несколько детей станут только "отчаявшиеся от нищеты россияне", а также "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки". По ее мнению, проблема с рождаемостью заключается "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян". Позже телеведущей пришлось давать пояснения в полиции.
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272748161470
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Коронавирус COVID-19РоссияВиктория БоняАлена ВодонаеваШоу-бизнесМРОТОбщество
Популярные комментарии
Ну, Боня-то не ленится, трудится, не покладая ног!
16 июня, 12:39
Von Stirliz
293257814
Пора властям включить "красный свет" этой боне и прочим выкормышам Дома2. Воздух чище станет.
16 июня, 12:50
ЛГЛето Господне
27053607
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