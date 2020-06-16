https://ria.ru/20200616/1573021128.html
Милонов раскритиковал Боню за слова об "алкоголиках и нищебродах"
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал Викторию Боню после скандального высказывания о россиянах. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:16
2020-06-16T18:42
россия
виктория боня
виталий милонов
общество
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https://ria.ru/20191227/1562962970.html
nakis Kamakis
Я тоже, честно говоря считаю, что получать минималку это надо вообще ничего не уметь в этой жизни.
32
Алексей Князев
Так выдать по метле всем этим "домашникам" и пусть улицы метут - пользу приносят. На это им даже спинного мозга хватит.
26
13
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152094/40/1520944017_0:0:2907:1635_1400x0_80_0_0_90764754a39de03bd15bd6ded65904ec.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виктория боня, виталий милонов, общество