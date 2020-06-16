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Милонов раскритиковал Боню за слова об "алкоголиках и нищебродах"
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал Викторию Боню после скандального высказывания о россиянах. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:42
россия
виктория боня
виталий милонов
общество
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Я тоже, честно говоря считаю, что получать минималку это надо вообще ничего не уметь в этой жизни.
32
Так выдать по метле всем этим "домашникам" и пусть улицы метут - пользу приносят. На это им даже спинного мозга хватит.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, виктория боня, виталий милонов, общество

Милонов раскритиковал Боню за слова об "алкоголиках и нищебродах"

18:16 16.06.2020 (обновлено: 18:42 16.06.2020)
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© Sputnik / Асатур Есаянц  / Перейти в фотобанкТелеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал Викторию Боню после скандального высказывания о россиянах.
Ранее бывшая участница "Дома-2" назвала получающих минимальный размер оплаты труда россиян "криворукими алкоголиками и нищебродами". По ее мнению, поддержку нужно оказывать предпринимателям.
Иван Охлобыстин
27 декабря 2019, 22:03
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
"Ученые еще не научили силиконовые импланты думать. Что касается мозга, то эта часть организма у нее отсутствует", — приводит слова Милонова РЕН ТВ.
Он также подчеркнул важность мер поддержки бизнеса, но только в том случае, если предприниматель выплачивает хорошие зарплаты и производит качественные товары.
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Обсудить 13
РоссияВиктория БоняВиталий МилоновОбщество
Популярные комментарии
Я тоже, честно говоря считаю, что получать минималку это надо вообще ничего не уметь в этой жизни.
16 июня, 18:47
nKnakis Kamakis
3000029
Так выдать по метле всем этим "домашникам" и пусть улицы метут - пользу приносят. На это им даже спинного мозга хватит.
16 июня, 18:21
Алексей Князев
2100005
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