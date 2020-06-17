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Барабанщик Rammstein рассказал, что группа работает над новой музыкой
Барабанщик немецкой рок-группы Rammstein Кристоф Шнайдер рассказал в беседе с ведущими подкаста Rodeo Radio, чем участники занимаются на самоизоляции, вызванной РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T00:25
коронавирус covid-19
музыка
новости культуры
тилль линдеманн
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москва
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культура
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коронавирус covid-19, музыка, новости культуры, тилль линдеманн, rammstein, москва, берлин (город)

Барабанщик Rammstein рассказал, что группа работает над новой музыкой

00:25 17.06.2020
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© Фото : предоставлено компанией NCAНемецкая группа Rammstein
Немецкая группа Rammstein
© Фото : предоставлено компанией NCA
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Барабанщик немецкой рок-группы Rammstein Кристоф Шнайдер рассказал в беседе с ведущими подкаста Rodeo Radio, чем участники занимаются на самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, сообщает Metalhead Zone.
Музыкант вспомнил о концертном туре, который должен был начаться на прошлой неделе. Но из-за COVID-19 группа его отменила. Чтобы не тратить время зря, рокеры нашли себе занятие.
"У нас осталось много нереализованных идей и незаконченных композиций. Недавно мы встретились, и сейчас работаем над новой музыкой. Пока никто не знает, получится ли из этого сделать альбом", — прокомментировал Шнайдер.
В середине марта вокалист Тилль Линдеманн успел дать два концерта в Москве в составе его группы Lindemann вместе с Петером Тэгтгреном. Шоу прошли с учетом всех необходимых мер по безопасности, предпринятыми мэром Москвы Сергеем Собяниным из-за коронавируса.
Но через несколько дней в СМИ появилась информация, что Линдеманн был госпитализирован в одну из больниц Берлина с подозрением на COVID-19. Однако этот диагноз у него не подтвердился. Тест показал отрицательный результат.
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК Олимпийский в Москве
8 мая, 22:01Культура
Rammstein объявили об отмене европейского тура из-за коронавируса
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КультураКоронавирус COVID-19МузыкаНовости культурыТилль ЛиндеманнRammsteinМоскваБерлин (город)
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