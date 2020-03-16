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2020-03-16T13:54+0300
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Зрители рассказали, что было на концертах Тилля Линдеманна в Москве
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РИА Новости

Зрители рассказали, что было на концертах Тилля Линдеманна в Москве

13:54 16.03.2020
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© AFP 2020 / Christophe Gateau/DPAТилль Линдеманн выступает в составе группы Rammstein
Тилль Линдеманн выступает в составе группы Rammstein
© AFP 2020 / Christophe Gateau/DPA
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Вчера на "ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" в Москве состоялось два концерта группы Lindemann. Зрители рассказали в инстаграме о том, как прошли шоу.
"Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен отыграли два концерта и зажгли теплом холодную Москву. Безумная энергия и драйв — безумно круто. Спасибо", — написал @paramore86.
"Это было незабываемо. Дичайшая энергетика. Рыба, торты, вода. От молодежи до пожилых людей. Выложились на все 100%, несмотря на два концерта за день. Одна из мечт осуществилась!" — прокомментировал @kolmykovdi.
"Преклоняюсь перед Тиллем Линдеманном за его мужество и терпение. Он за один день с разницей в пару часов отыграл два концерта для Москвы, лишь для того, чтобы все без исключения смогли насладиться грандиозным шоу, не смотря на указ мэра об ограничениях на массовые мероприятия. А как отыграл: вкусно, драйвово! За эти 2,5 часа на концерте все зрители стали как будто одной семьей", — поделилась впечатлениями @elizaveta3011.
"Какой вчера был насыщенный день: два концерта Тилля подряд! На первом мне на голову прилетел ошметок торта, потом ещё четыре раза облили водой. Тилль — настоящий мужчина, звезда. Несмотря на усталость, он отыграл полностью два концерта, а в конце второго даже спел с залом "Калинку-малинку". Мои ощущения не передать словами!" — заявила @iren_polibanova.
"Хотелось, чтобы этот концерт не прекращался! Невероятная энергия исполнителя и зала творили чудеса. От каждого человека рядом я чувствовала любовь и поддержку музыкантов на сцене! Я рада, что сегодня была частью этого безумия", — присоединилась к обсуждению @ruinsofcats.
Ранее организаторы внесли изменения в концерт группы Lindemann в связи с мерами по безопасности, предпринятыми мэром Москвы Сергеем Собяниным из-за коронавируса. Поэтому шоу прошли дважды: в 15:00 и 19:00. Линдеманн и Тэгтгрен согласились с таким решением.
Cкрин сторис со страницы Тилля Линдеманна в Instagram
11 марта, 17:34Культура
Тилль Линдеманн обратился к поклонникам перед концертами в Москве
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КультураМузыкаНовости культурыМосква
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