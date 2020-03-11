Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-11T17:18+0300
https://ria.ru/20200311/1568445648.html
Lindemann проведет в Москве два концерта вместо одного
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565264692_0:61:1620:972_1036x0_80_0_0_8c3bbd18f7a3ef5a9251f1a4fc7512ea.jpg
РИА Новости

Lindemann проведет в Москве два концерта вместо одного

17:18 11.03.2020
2307
CC BY-SA 4.0 / Sven Mandel / Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн
CC BY-SA 4.0 / Sven Mandel /
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Концерт группы Lindemann в Москве, запланированный на 15 марта, состоится дважды в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о запрете мероприятий в столице с участием более 5 тысяч человек, сказали РИА Новости в пресс-службе организаторов.
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник запретил в столице массовые мероприятия с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля. В указе Собянина говорится, что граждане, прибывшие из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в РФ.
"В связи с публикацией указа мэра Москвы … организаторы делают все возможное для того, чтобы концерт состоялся и прошёл безопасно для зрителей. Компания Volkov PRO и группа Lindemann нашли решение: концерты пройдут два раза 15.03: в 15:00 и 19:00. Все зрители, купившие билеты, смогут посетить один из концертов. Количество зрителей на каждом выступлении будет не более максимально допустимого. Для тех, кто сможет посетить концерт в 15:00, будет доступно бесплатное повышение категории билета", - отмечают организаторы концерта группы.
Презентация книги солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна В тихой ночи. Лирика в торговом центре Колумбус в Москве
4 января, 08:00Культура
Наш человек в Берлине, или Почему мы любим Тилля Линдеманна
1800004
Обсудить 0
КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаТилль ЛиндеманнКоронавирусыСергей СобянинМосква
Рекомендуем
Cкрин сторис со страницы Тилля Линдеманна в Instagram
Тилль Линдеманн обратился к поклонникам перед концертами в Москве
Актриса Марина Меримсон
Умерла актриса Марина Меримсон
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Правительство Москвы разослало СМС летевшим с больными коронавирусом
Харви Вайнштейн прибывает в Нью-йоркский уголовный суд для обсуждения присяжными по делу о сексуальных домогательствах. 24 февраля 2020
Продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Эрдоган пришел в турецкий парламент с тепловизором
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" приостановит полеты в ряд европейских городов
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Архивное фото
Лагард заявила об угрозе повтора экономического кризиса 2008 года
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
В Берлине признали невозможным остановить распространение коронавируса
Учительница сортирует учебники в классе
В Мурманске объяснили вручение учителям сертификатов на сто рублей
Медсестра набирает лекарство в шприц
Неизвестный перевел 50 миллионов рублей девочке с СМА в Югре
Пассажирка на станции метро Селигерская Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
В Москве пассажиров высадили из поезда метро для проверки состава
Председатель правительства Михаил Мишустин во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства
Мишустин освободил от должности первого замминистра здравоохранения
Здание Госдепартамента в США
Госдеп раскритиковал соблюдение прав человека в России
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Москве пятерых таксистов поместили под наблюдение врачей
Женщина с ребенком
В России начнут автоматически оформлять материнский капитал
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния