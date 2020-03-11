Lindemann проведет в Москве два концерта вместо одного

"В связи с публикацией указа мэра Москвы … организаторы делают все возможное для того, чтобы концерт состоялся и прошёл безопасно для зрителей. Компания Volkov PRO и группа Lindemann нашли решение: концерты пройдут два раза 15.03: в 15:00 и 19:00. Все зрители, купившие билеты, смогут посетить один из концертов. Количество зрителей на каждом выступлении будет не более максимально допустимого. Для тех, кто сможет посетить концерт в 15:00, будет доступно бесплатное повышение категории билета", - отмечают организаторы концерта группы.