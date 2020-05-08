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Культура
2020-05-08T22:01
https://ria.ru/20200508/1571188947.html
Rammstein объявили об отмене европейского тура из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/153202/04/1532020451_0:215:3231:2032_1036x0_80_0_0_90174c2f187f04078b7cefc5d35fa692.jpg
РИА Новости

Rammstein объявили об отмене европейского тура из-за коронавируса

22:01 08.05.2020
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© AP PhotoСолист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК "Олимпийский" в Москве
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК Олимпийский в Москве
© AP Photo
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Немецкая рок-группа Rammstein объявила об отмене европейского тура из-за коронавируса, говорится в сообщении группы.
"В силу местных запретов на проведение мероприятий в связи с COVID-19, что теперь затрагивает почти все запланированные концерты, стадионный тур группы 2020 года в Европе, к сожалению, не может состояться", - сообщила группа в пресс-релизе.
Участники коллектива добавили, что изучают вопрос, как провести отмененные концерты, и обещают оперативно об этом сообщить. Все билеты до этого остаются действительными, отмечается в сообщении.
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