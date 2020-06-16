Сотрудник аппарата СНБО Украины заразился коронавирусом

КИЕВ, 16 июн – РИА Новости. Коронавирусную инфекцию обнаружили у одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Действительно, один из сотрудников Ситуационного центра СНБО получил позитивный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактировавшие лица. Мы все, имевшие контакт с заболевшим коллегой, сдали тесты и ждем результата. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим", - заявил Данилов в комментарии изданию "Зеркало недели".
По последним данным минздрава, число выявленных случаев коронавируса COVID-19 на Украине составляет 32 476, умерли 912 человек, 14 528 выздоровели. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.