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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1573032551.html
Сотрудник аппарата СНБО Украины заразился коронавирусом
Коронавирусную инфекцию обнаружили у одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T22:48
распространение нового коронавируса
алексей данилов
ситуация на украине
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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алексей данилов, ситуация на украине, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, в мире

Сотрудник аппарата СНБО Украины заразился коронавирусом

22:48 16.06.2020
146
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 июн – РИА Новости. Коронавирусную инфекцию обнаружили у одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Действительно, один из сотрудников Ситуационного центра СНБО получил позитивный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактировавшие лица. Мы все, имевшие контакт с заболевшим коллегой, сдали тесты и ждем результата. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим", - заявил Данилов в комментарии изданию "Зеркало недели".
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На Украине госпитализировали заболевшую COVID-19 жену Зеленского
По последним данным минздрава, число выявленных случаев коронавируса COVID-19 на Украине составляет 32 476, умерли 912 человек, 14 528 выздоровели. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаАлексей ДаниловСитуация на УкраинеСовет национальной безопасности и обороны УкраиныУкраинаВ мире
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