https://ria.ru/20200616/1573022152.html
Совфед предложил увеличить возраст детей для единовременной выплаты
Совфед предложил правительству увеличить возраст детей для единовременной выплаты до 18 лет, сообщила председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T18:33
2020-06-16T19:48
андрей белоусов
лилия гумерова
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общество
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андрей белоусов, лилия гумерова, совет федерации рф, правительство рф, общество
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Совфед
предложил правительству увеличить возраст детей для единовременной выплаты до 18 лет, сообщила председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова
после совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова
.
"Мы знаем, какую огромную поддержку среди населения получила единовременная выплата для детей от трех до 16 лет. По предложению субъектов Федерации мы предложили расширить круг получателей", — сказала она.
Гумерова выразила уверенность, что это предложение поддержат, если позволит бюджет. Она подчеркнула, что это будет очень важным шагом, чтобы обеспечить "единообразие".
"С одной стороны, ребенок в законодательстве — до 18 лет. С другой стороны, есть некий этический момент, когда в одном и том же классе ребенок 16 лет получает эту выплату, а за соседней партой сидит тот, кому 17 лет, и он не имеет на это права", — сказала она.