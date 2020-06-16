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Совфед предложил увеличить возраст детей для единовременной выплаты
Совфед предложил правительству увеличить возраст детей для единовременной выплаты до 18 лет, сообщила председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T19:48
андрей белоусов
лилия гумерова
совет федерации рф
правительство рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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андрей белоусов, лилия гумерова, совет федерации рф, правительство рф, общество

Совфед предложил увеличить возраст детей для единовременной выплаты

18:33 16.06.2020 (обновлено: 19:48 16.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняЭкран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Совфед предложил правительству увеличить возраст детей для единовременной выплаты до 18 лет, сообщила председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова после совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.
"Мы знаем, какую огромную поддержку среди населения получила единовременная выплата для детей от трех до 16 лет. По предложению субъектов Федерации мы предложили расширить круг получателей", — сказала она.
Гумерова выразила уверенность, что это предложение поддержат, если позволит бюджет. Она подчеркнула, что это будет очень важным шагом, чтобы обеспечить "единообразие".
"С одной стороны, ребенок в законодательстве — до 18 лет. С другой стороны, есть некий этический момент, когда в одном и том же классе ребенок 16 лет получает эту выплату, а за соседней партой сидит тот, кому 17 лет, и он не имеет на это права", — сказала она.
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