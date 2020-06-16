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Юрист разъяснила важность законопроекта об удаленной работе
Законопроект о регулировании удаленной работы является ценным и своевременным, однако есть и спорные моменты, рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:43
ярослав нилов
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
общество
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353
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РИА Новости
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353
60
ярослав нилов, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, общество

Юрист разъяснила важность законопроекта об удаленной работе

17:43 16.06.2020
140
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Законопроект о регулировании удаленной работы является ценным и своевременным, однако есть и спорные моменты, рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву рекрутинговой компании HeadHunter Татьяна Нечаева.
Глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов ранее во вторник заявил РИА Новости, что Госдума может в текущую сессию принять закон о регулировании удаленной работы. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов, внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Законопроект, в частности, предусматривает возможность заключать трудовой договор о дистанционной работе на бумаге.
"Это не является новацией, запрета заключать договор в бумажной форме нет и сейчас. Можно приветствовать, что законодатель уходит от обязательности электронной цифровой подписи. Это упрощает и делает логичным взаимодействие сторон в этих отношениях. У сторон появляется право определить комфортный способ обмена электронными документами", - сказала Нечаева.
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Пункт о снятии ограничений по рабочему месту эксперт также считает логичным, поскольку работодатель не может определять место жительства/нахождения работника. Однако, есть спорный момент, касающийся граждан других государств, поскольку Минтруд в своих рекомендациях говорит о том, что с иностранцами необходимо заключать гражданско-правовой договор.
Юрист также отметила важность права сотрудника быть офлайн и не реагировать на письма и звонки работодателя.
"Это полезная поправка, которая дополнительно фиксирует режим рабочего времени и времени отдыха работника", - пояснила Нечаева.
Также эксперт выделила своевременные поправки в части урегулирования временной дистанционной работы и комбинированного режима. По мнению Нечаевой, право работодателя переводить на временную дистанционную работу при наступлении непредвиденных обстоятельств очень сильно упростит документооборот любой компании.
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"Понятный порядок такого перевода сильно помогает работодателю, с одной стороны, соблюсти все требования органов государственной власти по предотвращению возникновения ситуаций, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия (как при эпидемиях), с другой стороны, не нарушить права своих работников при переводе на дистанционную работу. Данная поправка отвечает на вопрос, как ввести этот режим, предлагает конкретные способы, чего не было ранее, предусматривает актуальный обмен документами между сторонами", - рассказала юрист.
Кроме того, по мнению Нечаевой, ценно закрепление комбинированной дистанционной (удаленной) работы. Фактически у многих работодателей и так сложились такие отношения с сотрудниками, однако ТК РФ на настоящий момент не закрепляет возможности трудиться в таком режиме.
"Появление понятного механизма совмещения работы вне офиса и на стационарном рабочем месте снимает вопрос оформления таких отношений. Сейчас у работодателя формально нет инструментов разрешить работнику работать в режиме офис/удаленная работа. Плюсы для работников очевидны: теперь по закону можно отпроситься поработать дома, когда вам не с кем оставить ребенка, или у вас нет возможности приехать в офис, так как сломался автомобиль или по другой какой-либо причине", - заключила эксперт.
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