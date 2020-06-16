Педерсен надеется на проведение заседания конституционного комитета Сирии

ООН, 16 июн – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что надеется на проведение заседания конституционного комитета САР в Женеве к концу августа.
"Несмотря на то, что ограничения на поездки все еще действуют, я надеюсь, что проведение сессии в Женеве может стать возможным к концу августа", - сказал Педерсен.
Ранее о том, что заседание намечено на август заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября прошлого года, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями.
В мае постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что попытка созыва конституционного комитета Сирии в Женеве будет предпринята, как только позволит ситуация с COVID-19.