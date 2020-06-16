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Педерсен надеется на проведение заседания конституционного комитета Сирии
Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что надеется на проведение заседания конституционного комитета САР в Женеве к концу августа. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:38
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353
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Педерсен надеется на проведение заседания конституционного комитета Сирии

17:38 16.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
ООН, 16 июн – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что надеется на проведение заседания конституционного комитета САР в Женеве к концу августа.
"Несмотря на то, что ограничения на поездки все еще действуют, я надеюсь, что проведение сессии в Женеве может стать возможным к концу августа", - сказал Педерсен.
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Ранее о том, что заседание намечено на август заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября прошлого года, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями.
В мае постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил, что попытка созыва конституционного комитета Сирии в Женеве будет предпринята, как только позволит ситуация с COVID-19.
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Война в СирииНур-СултанГейр ПедерсенВойна в СирииМевлют ЧавушоглуГеннадий ГатиловЖенева (город)СирияООНВ мире
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