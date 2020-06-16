https://ria.ru/20200616/1573014704.html
В Алма-Ате локализовали пожар в ТРЦ
Пожар около торгово-развлекательного центра ADK в Алма-Ате локализован, пострадавших нет, возгорание возникло в цехе по изготовлению строительных панелей рядом... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:43
2020-06-16T17:09
алма-ата
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573013338_38:0:1000:541_1400x0_80_0_0_60f7cf79ce0a328edb45e7781cb0b57f.jpg
https://ria.ru/20200615/1572952649.html
алма-ата
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573013338_38:0:1000:541_1400x0_80_0_0_60f7cf79ce0a328edb45e7781cb0b57f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573013338_258:0:979:541_1400x0_80_0_0_c199dc0185214590ea651f8be70439b5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573013338_348:0:889:541_1400x0_80_0_0_0c8c182883bc3d96c4c87d0680616f7f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алма-ата, казахстан, в мире
АЛМА-АТА, 16 июн - РИА Новости.
Пожар около торгово-развлекательного центра ADK в Алма-Ате
локализован, пострадавших нет, возгорание возникло в цехе по изготовлению строительных панелей рядом с ТРЦ, сообщил городской департамент по ЧС (ДЧС).
Ранее пресс-служба ДЧС сообщила, что пожар возник на крыше ТРЦ ADK, в связи с чем была начата эвакуация посетителей.
"Пожар локализован в 19.36 (16.36 мск), и ликвидирован в 19.45 (16.45 мск). Пострадавших не имеется", - сообщила пресс-служба ДЧС.
В свою очередь начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Серик Аубакиров уточнил в разговоре с журналистами, что вопреки первоначальной информации, пожар не имел отношения к торговому центру.
"За зданием торгового центра находится территория предприятия. Работает цех по изготовлению строительных панелей. Загорелось гидравлическое масло: одна емкость - тонна, две - по 150 литров", - сказал он.