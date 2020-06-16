В Алма-Ате локализовали пожар в ТРЦ

АЛМА-АТА, 16 июн - РИА Новости. Пожар около торгово-развлекательного центра ADK в Пожар около торгово-развлекательного центра ADK в Алма-Ате локализован, пострадавших нет, возгорание возникло в цехе по изготовлению строительных панелей рядом с ТРЦ, сообщил городской департамент по ЧС (ДЧС).

Ранее пресс-служба ДЧС сообщила, что пожар возник на крыше ТРЦ ADK, в связи с чем была начата эвакуация посетителей.

"Пожар локализован в 19.36 (16.36 мск), и ликвидирован в 19.45 (16.45 мск). Пострадавших не имеется", - сообщила пресс-служба ДЧС.

В свою очередь начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Серик Аубакиров уточнил в разговоре с журналистами, что вопреки первоначальной информации, пожар не имел отношения к торговому центру.