Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573014704.html
В Алма-Ате локализовали пожар в ТРЦ
Пожар около торгово-развлекательного центра ADK в Алма-Ате локализован, пострадавших нет, возгорание возникло в цехе по изготовлению строительных панелей рядом... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:09
алма-ата
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573013338_38:0:1000:541_1400x0_80_0_0_60f7cf79ce0a328edb45e7781cb0b57f.jpg
https://ria.ru/20200615/1572952649.html
алма-ата
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573013338_38:0:1000:541_1400x0_80_0_0_60f7cf79ce0a328edb45e7781cb0b57f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573013338_258:0:979:541_1400x0_80_0_0_c199dc0185214590ea651f8be70439b5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573013338_348:0:889:541_1400x0_80_0_0_0c8c182883bc3d96c4c87d0680616f7f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алма-ата, казахстан, в мире

В Алма-Ате локализовали пожар в ТРЦ

16:43 16.06.2020 (обновлено: 17:09 16.06.2020)
148
© Sputnik / Тимур БатыршинСотрудники МЧС Казахстана
Сотрудники МЧС Казахстана
© Sputnik / Тимур Батыршин
Сотрудники МЧС Казахстана. Архивное фото
АЛМА-АТА, 16 июн - РИА Новости. Пожар около торгово-развлекательного центра ADK в Алма-Ате локализован, пострадавших нет, возгорание возникло в цехе по изготовлению строительных панелей рядом с ТРЦ, сообщил городской департамент по ЧС (ДЧС).
Ранее пресс-служба ДЧС сообщила, что пожар возник на крыше ТРЦ ADK, в связи с чем была начата эвакуация посетителей.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Вчера, 15:28
В Воронеже потушили пожар на хлебозаводе
"Пожар локализован в 19.36 (16.36 мск), и ликвидирован в 19.45 (16.45 мск). Пострадавших не имеется", -  сообщила пресс-служба ДЧС.
В свою очередь начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Серик Аубакиров уточнил в разговоре с журналистами, что вопреки первоначальной информации, пожар не имел отношения к торговому центру.
"За зданием торгового центра находится территория предприятия. Работает цех по изготовлению строительных панелей. Загорелось гидравлическое масло: одна емкость - тонна, две - по 150 литров", - сказал он.
000020
Обсудить 0
Алма-АтаКазахстанВ мире
Рекомендуем
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
"Газпром" начал демонтировать трубы для транзита через Украину
Кадр видео, снятого в Назарани
Названы причины перестрелки в Ингушетии
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
В Германии отреагировали на решение Трампа вывести войска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Скорая помощь
Источник сообщил о четырех погибших при перестрелке в Назрани
Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
Строительство газопровода Северный поток-2
Оператор "Северного потока — 2" отправил Дании новый запрос по судам
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
Автомобили скорой помощи
При перестрелке в Ингушетии погибли не менее трех человек
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
Алеппо
Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
В Самарской области продлили режим самоизоляции
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Протест в Мосгорсуде: жизни белых американских шпионов тоже важны!
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:20Саратовский губернатор счел лечебную грязь и болото "изюминками" региона
22:18Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
Лента новостейМолния