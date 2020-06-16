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Пассажиропоток международного аэропорта Сочи снизился
Пассажиропоток международного аэропорта Сочи с января по май во время пандемии коронавируса составил 1,4 миллиона человек, снизившись по сравнению с аналогичным РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:29
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РИА Новости
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353
60
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москва, новосибирск, сочи, курск, экономика

Пассажиропоток международного аэропорта Сочи снизился

16:29 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. Пассажиропоток международного аэропорта Сочи с января по май во время пандемии коронавируса составил 1,4 миллиона человек, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38%, сообщает воздушная гавань курорта.
Отмечается, что услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовались более 1,36 миллиона туристов (-39%), на международных – 66,7 тысячи человек (-33%). Несмотря на приостановление международного авиасообщения в конце марта, в мае на международных направлениях аэропорт Сочи обслужил 380 пассажиров - участников вывозных рейсов, граждан государств, возвращающихся на родину. Количество самолетовылетов за отчетный период составило 6420 операций, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Объем обработанных грузов и почты за период январь-май текущего года составил 768 тонн.
"Международный аэропорт Сочи за период январь-май 2020 года обслужил 1,427 миллиона пассажиров. Снижение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 38%. При этом в мае в рамках сокращенного режима работы было обслужено 14,834 тысяч пассажиров. В этом же месяце прошлого года пассажиропоток аэропорта Сочи был на 97% выше и составил 520 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Уточняется ,что наиболее популярными направлениями в последний весенний месяц стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Курск.
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МоскваНовосибирскСочиКурскЭкономика
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