Пассажиропоток международного аэропорта Сочи снизился

Отмечается, что услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовались более 1,36 миллиона туристов (-39%), на международных – 66,7 тысячи человек (-33%). Несмотря на приостановление международного авиасообщения в конце марта, в мае на международных направлениях аэропорт Сочи обслужил 380 пассажиров - участников вывозных рейсов, граждан государств, возвращающихся на родину. Количество самолетовылетов за отчетный период составило 6420 операций, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Объем обработанных грузов и почты за период январь-май текущего года составил 768 тонн.

"Международный аэропорт Сочи за период январь-май 2020 года обслужил 1,427 миллиона пассажиров. Снижение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 38%. При этом в мае в рамках сокращенного режима работы было обслужено 14,834 тысяч пассажиров. В этом же месяце прошлого года пассажиропоток аэропорта Сочи был на 97% выше и составил 520 тысяч человек", - говорится в сообщении.