В Петербурге вандалы дважды повредили статую коня на Аничковом мосту

"На… скульптуру уже было составлено реставрационное задание, так как при плановой промывке в первых числах июня… реставраторы зафиксировали расхождение поводьев по авторскому шву сборки. Оно возникло в результате воздействия предыдущих вандалов, вероятно, не попавших на глаза прохожим. Последний случай усугубил ситуацию", - говорится в сообщении на официальной странице музея "ВКонтакте".