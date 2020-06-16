https://ria.ru/20200616/1573006832.html
В Петербурге вандалы дважды повредили статую коня на Аничковом мосту
Одна из статуй знаменитой скульптурной группы "Укротители коней", созданной Петром Клодтом и находящейся на Аничковом мосту в историческом центре Петербурга,... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T15:17
2020-06-16T15:17
культура
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости
. Одна из статуй знаменитой скульптурной группы "Укротители коней", созданной Петром Клодтом и находящейся на Аничковом мосту в историческом центре Петербурга
, дважды пострадала от вандалов, сообщает во вторник Государственный музей городской скульптуры.
Накануне полиция сообщила об организации проверки после того, как одна из статуй на Аничковом мосту оказалась повреждена. По информации региональных СМИ, трое молодых людей залезли на коня и пили пиво, при этом повредив бронзовый повод.
Как отмечает музей, к повреждению поводьев причастны и другие неизвестные вандалы.
"На… скульптуру уже было составлено реставрационное задание, так как при плановой промывке в первых числах июня… реставраторы зафиксировали расхождение поводьев по авторскому шву сборки. Оно возникло в результате воздействия предыдущих вандалов, вероятно, не попавших на глаза прохожим. Последний случай усугубил ситуацию", - говорится в сообщении на официальной странице музея "ВКонтакте".
Скульптурная группа на Аничковом мосту, которую в обиходе называют "Кони Клодта", изображает четыре разных стадии покорения коня человеком. Первые две скульптуры, "Конь с идущим юношей" и "Юноша, берущий коня под уздцы", появились в 1841 году.