ПСБ запустил агрегатор скидок на жилье

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Агрегатор скидок на жилье, позволяющий заемщикам сэкономить до 5% на покупке квартиры и обслуживании ипотеки, и дающий возможность застройщикам увеличить клиентский поток и нарастить продажи за счет специальных преференций от банка, запустил ПСБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Сервис агрегирует спецпредложения от застройщиков, которые предоставляют дисконт по стоимости квартиры, а часть строительных компаний также предлагает ипотечным заемщикам компенсацию процентов по кредиту до конца текущего года. Таким образом ежемесячный платеж по ипотеке снижается для заемщика на 20-30%. Все новостройки, представленные на платформе, аккредитованы ПСБ, что позволяет клиентам ускорить проведение сделки", - говорится в пресс-релизе.

"Агрегатор решает эту задачу - помимо льготной ставки от банка клиенты могут воспользоваться специальными предложениями от застройщиков: разного рода акции позволяют сэкономить около 5% от стоимости жилья. При этом мы помогаем и нашим партнерам-строительным компаниям. Сегодня более 80% ипотечных кредитов на новостройки ПСБ выдает через застройщиков, и мы заинтересованы в расширении этого партнерства, в том числе за счет технологичных форматов привлечения клиентов", - сказала Чернышева.