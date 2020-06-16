Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200616/1573006516.html
ПСБ запустил агрегатор скидок на жилье
Агрегатор скидок на жилье, позволяющий заемщикам сэкономить до 5% на покупке квартиры и обслуживании ипотеки, и дающий возможность застройщикам увеличить... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:07
промсвязьбанк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151102/54/1511025475_0:0:2770:1559_1400x0_80_0_0_35345ad09489d1c6f5cba795b0755e76.jpg
https://ria.ru/20200615/1572952989.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151102/54/1511025475_0:0:2770:1559_1400x0_80_0_0_35345ad09489d1c6f5cba795b0755e76.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151102/54/1511025475_39:0:2770:2048_1400x0_80_0_0_dfd6dec701e833f76a8d1cdb9c80b607.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151102/54/1511025475_526:0:2574:2048_1400x0_80_0_0_5850e4d5db92b098f85b684e791d39de.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ запустил агрегатор скидок на жилье

15:14 16.06.2020 (обновлено: 17:07 16.06.2020)
114
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтделение "Промсвязьбанка" в Москве
Отделение Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Агрегатор скидок на жилье, позволяющий заемщикам сэкономить до 5% на покупке квартиры и обслуживании ипотеки, и дающий возможность застройщикам увеличить клиентский поток и нарастить продажи за счет специальных преференций от банка, запустил ПСБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Сейчас на платформе представлены более 230 жилых комплексов в 38 регионах России. Количество партнеров-застройщиков превышает 70 компаний.
"Сервис агрегирует спецпредложения от застройщиков, которые предоставляют дисконт по стоимости квартиры, а часть строительных компаний также предлагает ипотечным заемщикам компенсацию процентов по кредиту до конца текущего года. Таким образом ежемесячный платеж по ипотеке снижается для заемщика на 20-30%.  Все новостройки, представленные на платформе, аккредитованы ПСБ, что позволяет клиентам ускорить проведение сделки", - говорится в пресс-релизе.
По словам начальника управления ипотечных продаж ПСБ Татьяны Чернышевой, задача банка предложить ипотечным клиентам широкий выбор объектов недвижимости с наиболее привлекательными ценовыми условиями и удобными сервисами для оформления ипотечной сделки.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
Вчера, 15:33
ПСБ запускает конкурс для бизнесменов с призовым фондом в 15 млн рублей
"Агрегатор решает эту задачу - помимо льготной ставки от банка клиенты могут воспользоваться специальными предложениями от застройщиков: разного рода акции позволяют сэкономить около 5% от стоимости жилья. При этом мы помогаем и нашим партнерам-строительным компаниям. Сегодня более 80% ипотечных кредитов на новостройки ПСБ выдает через застройщиков, и мы заинтересованы в расширении этого партнерства, в том числе за счет технологичных форматов привлечения клиентов", - сказала Чернышева.
000000
Обсудить 0
ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Отделение банка ВТБ
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
Въезд в г.Химки со стороны Москвы
Строительство детского сада на 250 мест в Химках завершено на 50%
Виды Тюмени
Информсистемы в Тюменской области соответствуют нормам безопасности
Листы с денежными купюрами
Свыше 28 млн рублей дивидендов поступят в бюджет Подмосковья
Ручки с логотипом МСП банка
Корпорация МСП запускает новые гарантийные антикризисные продукты
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898 г.) на улице Кузнецкий мост
Фонд "Перспектива": ВТБ присоединился к акции "Дом навсегда"
Баннеры МСП банка
Корпорация МСП оказала поддержку уральскому производителю трикотажа
Онлайн-акция Пожалуйста, дышите!
ИД "Аргументы и факты" поддержал акцию "Пожалуйста, дышите!"
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Ярославское правительство выполнило бюджетные обязательства в 2019 году
Вывоз и утилизация мусора
Свыше 90% СНТ Подмосковья заключили договоры на вывоз мусора
Музыкант Военного оркестра
В Ярославле состоится проезд военной техники в честь 75-летия Победы
Бюллетень и средства индивидуальной защиты для голосования на дому
На участки для голосования в Верхневолжье поступают комплекты СИЗ
Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
Китай выпустит гособлигации на 100 млрд юаней для борьбы с COVID-19
Город Коломна
Бобреневский мост открыли для проезда в Коломне
Врач надевает костюм в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами
Власти Камчатки разработали новый план борьбы с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:13Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
22:09РПЦ: Путина и патриарха Кирилла ждут в храме Вооруженных сил 22 июня
22:02Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
21:59Легойда: отказ от Стамбульской конвенции сплотил консерваторов России
21:55Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек
21:53В РПЦ призвали дарить подарки паллиативным больным
21:51Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,5 тысячи
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
Лента новостейМолния