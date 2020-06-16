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Фабрика дверей в Дагестане возобновила работу после карантина
Семья Нурпаши Шираева из Дагестана едва не потеряла бизнес по производству окон и дверей. Из-за ограничений во время пандемии не стало заказов, а с ними и... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T16:43
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полет нормальный. истории предпринимателей, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, махачкала, общество

Фабрика дверей в Дагестане возобновила работу после карантина

14:19 16.06.2020 (обновлено: 16:43 16.06.2020)
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© Фото : из личного архива Нурпаши ШираеваРабота фабрики дверей в Дагестане
Работа фабрики дверей в Дагестане
© Фото : из личного архива Нурпаши Шираева
ДЫЛЫМ (Дагестан), 16 июн — РИА Новости, Светлана Самсонова. Семья Нурпаши Шираева из Дагестана едва не потеряла бизнес по производству окон и дверей. Из-за ограничений во время пандемии не стало заказов, а с ними и дохода — во время вынужденного простоя предпринимателю пришлось поддерживать работников из отложенных на черный день средств.
В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" владелец фабрики дверей "Брона" Нурпаша Шираев рассказал, как компания своими силами восстанавливает производство и борется за клиентов.
© Фото : из личного архива Нурпаши ШираеваВладелец фабрики дверей из Дагестана Нурпаша Шираев
Владелец фабрики дверей из Дагестана Нурпаша Шираев
1 из 6
Владелец фабрики дверей из Дагестана Нурпаша Шираев
© Фото : из личного архива Нурпаши Шираева
© Фото : из личного архива Нурпаши ШираеваРабота фабрики дверей в Дагестане
Работа фабрики дверей в Дагестане
2 из 6
Работа фабрики дверей в Дагестане
© Фото : из личного архива Нурпаши Шираева
© Фото : из личного архива Нурпаши ШираеваРабота фабрики дверей в Дагестане
Работа фабрики дверей в Дагестане
3 из 6
Работа фабрики дверей в Дагестане
© Фото : из личного архива Нурпаши Шираева
© Фото : из личного архива Нурпаши ШираеваРабота фабрики дверей в Дагестане
Работа фабрики дверей в Дагестане
4 из 6
Работа фабрики дверей в Дагестане
© Фото : из личного архива Нурпаши Шираева
© Фото : из личного архива Нурпаши ШираеваРабота фабрики дверей в Дагестане
Работа фабрики дверей в Дагестане
5 из 6
Работа фабрики дверей в Дагестане
© Фото : из личного архива Нурпаши Шираева
© Фото : из личного архива Нурпаши ШираеваРабота фабрики дверей в Дагестане
Работа фабрики дверей в Дагестане
6 из 6
Работа фабрики дверей в Дагестане
© Фото : из личного архива Нурпаши Шираева
1 из 6
Владелец фабрики дверей из Дагестана Нурпаша Шираев
© Фото : из личного архива Нурпаши Шираева
2 из 6
Работа фабрики дверей в Дагестане
© Фото : из личного архива Нурпаши Шираева
3 из 6
Работа фабрики дверей в Дагестане
© Фото : из личного архива Нурпаши Шираева
4 из 6
Работа фабрики дверей в Дагестане
© Фото : из личного архива Нурпаши Шираева
5 из 6
Работа фабрики дверей в Дагестане
© Фото : из личного архива Нурпаши Шираева
6 из 6
Работа фабрики дверей в Дагестане
© Фото : из личного архива Нурпаши Шираева

Так трудно еще не было

Административный центр Казбековского района село Дылым находится в 110 километрах от Махачкалы, здесь проживает около десяти тысяч человек. По словам Шираева, в поселке практически нет ни одного человека, которого не коснулся бы коронавирус.
"В селе много людей болели, болели целыми семьями. У меня заразились тесть, теща. У людей паника была. <…> Когда было принято решение о введении самоизоляции, приостановке работы предприятий, в том числе и нашего, воспринял все как должное. Собрал своих людей, объяснил, что это ради безопасности. Но не думал, что затянется так надолго и с такими последствиями", — говорит Шираев.
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Он признается, что нынешний кризис для его компании стал первым серьезным испытанием со дня основания. Производство Нурпаша создал в середине 1990-х. Тогда он вернулся в родное село после службы в армии, но работать в Дылыме было негде. И вместе с братьями решил организовать собственное деревообрабатывающее предприятие. Начинали с малого — с одного станка и нескольких человек одной семьи. Сейчас компания выросла, на производстве работают 70 человек, в месяц "Брона" изготавливает около 700 дверей и столько же пластиковых окон, а еще мебель. Продукцию фабрика поставляет в магазины не только крупных городов Дагестана, но и соседних Чечни и Ингушетии.
"Бизнес вести сейчас проще, чем когда мы начинали: телефонов не было, не было развитой логистики. Но пандемия для меня стала первым большим испытанием. Да и не только для меня. Не только ведь я перестал работать, но и магазины. Не стало заказов и дохода", — говорит Шираев.
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Сохранить дело

Во время пандемии для предпринимателя самым важным стало поддержать сотрудников, ведь рано или поздно все закончится и нужно будет возобновлять производство. Несмотря на приостановление работы, глава фабрики в апреле честно выплатил зарплату, затем выдавал авансы. Всем, кому нужно было, Шираев помогал с продуктами и лекарствами.
"Из-за того, что доход упал, пришлось вытаскивать деньги из своего кармана, из того, что было накоплено на черный день. Все раздал. Пришлось и личные планы отменить — хотел дома ремонт сделать, пристройку к летней кухне. Все отложили, лишнего ничего не позволял себе", — признается собеседник агентства.
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Несмотря на сложности, Шираев не стал обращаться ни в банки за кредитами, ни за господдержкой. Говорит, что в традициях его семьи в случае беды идти к родственникам. И сейчас для спасения компании он обратился к самым близким.
Коронавирус внес коррективы и в планы развития фабрики. По словам Шираева, он собирался приобрести новое оборудование, но теперь покупку придется отложить до следующего года.
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С градусником на входе

В конце мая фабрика получила от местного Роспотребнадзора разрешение на возобновление работы при условии соблюдения всех противоэпидемиологических требований. Рабочие должны быть в перчатках и масках, которые необходимо менять каждые два часа, в помещениях нужно проводить обязательную дезинфекцию.
"Я специально выделил человека, он на входе измеряет всем температуру. Если у кого-то будет повышенная, отправят домой", — сказал Шираев.
По его словам, на работу он вывел не всех сотрудников — 40 человек из 70. Это те, кто согласился. В Дылыме все еще боятся заразиться коронавирусом. "Я их, конечно, не увольняю. Когда все закончится, они вернутся на работу", — сказал бизнесмен.
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Он признается, что заказов пока немного. Первую неделю фабрика только запускала производство, на второй стали поступать заказы. Сейчас их 30-40 процентов от былого объема, вырученных средств от продажи дверей хватит только на текущие расходы, о прибыли говорить еще очень рано. К тому же в Дагестане ограничено передвижение как внутри республики, так и с соседними регионами, что тоже не позволяет начать работу в полную силу.
"На прошлой неделе вообще нельзя было никуда ездить. У меня был заказ из Чечни еще до режима самоизоляции, и надо было срочно товар доставить. Пришлось потратить собственные деньги на доставку транспортной компанией. А на этой неделе внутри республики стали ездить. Уже начали делать доставку в дагестанские магазины, которые потихоньку тоже открываются", — говорит Шираев.
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Он переживает, что из-за кризиса может лишиться части клиентов, многим сейчас не до ремонта. Плюс конкуренция. По его словам, в других регионах, где ситуация с коронавирусом была не такой сложной, как в Дагестане, подобные компании не прекращали работу и во время самоизоляции.
"Я надеюсь восстановить былой объем работы к августу. На этот год серьезных планов больше не строю. Если смогу своих людей обеспечить работой и зарплатой, то это будет очень хорошо для меня. О прибыли рано говорить. Главное, чтобы мои клиенты не ушли к другим", — рассказал Шираев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПолет нормальный. Истории предпринимателейКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанМахачкалаОбщество
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