Иран не позволит превратить МАГАТЭ в инструмент для уничтожения СВПД

"Исламская Республика Иран постоянно работает с большой транспарентностью с МАГАТЭ. После 15 отчетов МАГАТЭ показали, что Иран стопроцентно выполняет обязательства в контексте СВПД. Мы по-прежнему ведем сотрудничество полностью с МАГАТЭ по всем сферам, по которым есть у них полномочия. Но мы не позволим, чтобы Иран стал бы темой разбирательства по шпионским документам, которые высказывались... Не позволим, чтобы МАГАТЭ стала инструментом для злоупотребления тем, кто хочет уничтожить СВПД, и которые в принципе противостоят международным организациям", - сказал Зариф после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.