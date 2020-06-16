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Иран не позволит превратить МАГАТЭ в инструмент для уничтожения СВПД
Тегеран не позволит превратить МАГАТЭ в инструмент для уничтожения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:07
рафаэль гросси
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
магатэ
иран
в мире
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рафаэль гросси, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, магатэ, иран, в мире

Иран не позволит превратить МАГАТЭ в инструмент для уничтожения СВПД

14:07 16.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф . Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Тегеран не позволит превратить МАГАТЭ в инструмент для уничтожения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Исламская Республика Иран постоянно работает с большой транспарентностью с МАГАТЭ. После 15 отчетов МАГАТЭ показали, что Иран стопроцентно выполняет обязательства в контексте СВПД. Мы по-прежнему ведем сотрудничество полностью с МАГАТЭ по всем сферам, по которым есть у них полномочия. Но мы не позволим, чтобы Иран стал бы темой разбирательства по шпионским документам, которые высказывались... Не позволим, чтобы МАГАТЭ стала инструментом для злоупотребления тем, кто хочет уничтожить СВПД, и которые в принципе противостоят международным организациям", - сказал Зариф после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Выступая перед советом управляющих МАГАТЭ в понедельник, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран немедленно предоставить доступ к двум объектам, на которые уже более четырех месяцев Тегеран не пускает инспекторов агентства. Гендиректор МАГАТЭ также выразил озабоченность тем, что почти год Иран не вступает в содержательную дискуссию для прояснения вопросов, связанных с возможно незадекларированными ядерными материалами и ядерной активностью. В то же время Гросси заявил, что Иран на прежнем уровне продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по мониторингу выполнения ядерной сделки, несмотря на январское заявление Тегерана о прекращении всех обязательств по СВПД.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Рафаэль ГроссиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифМАГАТЭИранВ мире
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