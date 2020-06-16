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Война в Сирии
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Лавров и Зариф подтвердили безальтернативность астанинского формата
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом урегулирование в Сирии, стороны подтвердили... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T13:45
война в сирии
россия
нур-султан
война в сирии
мохаммад джавад зариф
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид ирана
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353
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россия, нур-султан, война в сирии, мохаммад джавад зариф, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид ирана, сирия, иран, в мире

Лавров и Зариф подтвердили безальтернативность астанинского формата

13:45 16.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом урегулирование в Сирии, стороны подтвердили безальтернативность достигнутых в астанинском формате договоренностей.
"Обменялись мнениями по сирийскому урегулированию, подтвердили безальтернативность достигнутых в астанинском формате договоренностей и, в частности, их антитеррористической составляющей при безусловном уважении суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с Зарифом.
Он добавил, что стороны обсудили задачи стабилизации обстановки на земле, задачи постконфликтного восстановления Сирии, а также задачи содействия возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц и оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Война в СирииРоссияНур-СултанВойна в СирииМохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ИранаСирияИранВ мире
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