Лавров и Зариф подтвердили безальтернативность астанинского формата

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом урегулирование в Сирии, стороны подтвердили безальтернативность достигнутых в астанинском формате договоренностей.
"Обменялись мнениями по сирийскому урегулированию, подтвердили безальтернативность достигнутых в астанинском формате договоренностей и, в частности, их антитеррористической составляющей при безусловном уважении суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с Зарифом.
Он добавил, что стороны обсудили задачи стабилизации обстановки на земле, задачи постконфликтного восстановления Сирии, а также задачи содействия возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц и оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
25 октября 2019, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии