Лавров и Зариф подтвердили безальтернативность астанинского формата

"Обменялись мнениями по сирийскому урегулированию, подтвердили безальтернативность достигнутых в астанинском формате договоренностей и, в частности, их антитеррористической составляющей при безусловном уважении суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции с Зарифом.