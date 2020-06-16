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https://ria.ru/20200616/1572994082.html
Группа Little Big не комментирует ситуацию с обвинениями в плагиате
Группа Little Big не стала комментировать ситуацию с обвинениями в плагиате песен коллектива The Black Eyed Peas. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T17:40
культура
little big
санкт-петербург
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https://ria.ru/20200601/1572277163.html
Конечно от зависти такое должно было появиться
20
Ну да. ну да!)) Теперь кто не слышал про The Black Eyed Peas, узнает что есть такие безликие и не запоминающиеся.))
12
5
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568529582_119:0:3287:1782_1400x0_80_0_0_f0313c9d67ceefa842c14095761d7615.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
little big, санкт-петербург

Группа Little Big не комментирует ситуацию с обвинениями в плагиате

12:31 16.06.2020 (обновлено: 17:40 16.06.2020)
4982
© Little Big Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
© Little Big
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Группа Little Big не стала комментировать ситуацию с обвинениями в плагиате песен коллектива The Black Eyed Peas.
Ранее в сети появилась информация, что отрывок из композиции Uno якобы схож с песней My Humps группы The Black Eyed Peas, также пользователи указали на схожесть и с другими треками коллектива.
"Мы не будем комментировать данную ситуацию", - сообщила РИА Новости представитель группы Полина Храмова во вторник.
Little Big - российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.
Кадр видеоклипа Little Big GO BANANAS
1 июня, 11:31Культура
Клип Little big признали "самым трешевым" на музыкальной премии в Берлине
84251210
Обсудить 5
КультураLittle BigСанкт-Петербург
Популярные комментарии
Конечно от зависти такое должно было появиться
16 июня, 13:11
НКНиколай Кfh
1710002
Ну да. ну да!)) Теперь кто не слышал про The Black Eyed Peas, узнает что есть такие безликие и не запоминающиеся.))
16 июня, 13:20
тем Д
1100001
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