Группа Little Big не комментирует ситуацию с обвинениями в плагиате

"Мы не будем комментировать данную ситуацию", - сообщила РИА Новости представитель группы Полина Храмова во вторник.

Little Big - российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который был отменен из-за коронавируса.