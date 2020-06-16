https://ria.ru/20200616/1572994082.html
Группа Little Big не комментирует ситуацию с обвинениями в плагиате
Группа Little Big не стала комментировать ситуацию с обвинениями в плагиате песен коллектива The Black Eyed Peas. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:31
2020-06-16T17:40
культура
little big
санкт-петербург
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https://ria.ru/20200601/1572277163.html
Николай Кfh
Конечно от зависти такое должно было появиться
20
тем Д
Ну да. ну да!)) Теперь кто не слышал про The Black Eyed Peas, узнает что есть такие безликие и не запоминающиеся.))
12
5
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568529582_119:0:3287:1782_1400x0_80_0_0_f0313c9d67ceefa842c14095761d7615.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
little big, санкт-петербург