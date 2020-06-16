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Группу Little Big заподозрили в плагиате
Питерскую группу Little big заподозрили в плагиате песен хип-хоп группы The black eyed peas, после того как тиктокерша Арина Ростовская (@arianross) заметила... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T12:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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little big, новости культуры, шоу-бизнес

Группу Little Big заподозрили в плагиате

12:26 16.06.2020 (обновлено: 12:53 16.06.2020)
8452
© YouTube канал "Little Big"Стоп-кадр клипа на песню "GO BANANAS " группы "LITTLE BIG"
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
© YouTube канал "Little Big"
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Питерскую группу Little big заподозрили в плагиате песен хип-хоп группы The black eyed peas, после того как тиктокерша Арина Ростовская (@arianross) заметила сходство некоторых фрагментов, и разместила видео в Сети.
 
В ролике она сравнивает недавний хит команды Ильи Прусикина "Uno", с которым Little big должны были ехать на Евровидение в этом году, с популярным синглом американских музыкантов "My humps" (2005 год). На эту песню The black eyed peas, по мнению блогера, похож и трек "Go bananas", а "I'm Ok" напоминает "Scream & Shout", записанную в 2012 году рэпером will.i.am (лидер The black eyed peas) с Бритни Спирс.
Не все пользователи согласились с тиктокершей: "Если бы Little big сплагиатили "Uno", то им бы запретили с ней ехать на Евровидение",— считает @Dimas Faitril.
"Ну так они пародируют с юмором же эти мотивы, в открытую, на этом строится весь юмор", — написала @Anastasia.
"Просто совпадение. Чтобы Little big плагиатили — да не в жизни", — уверен @☆Redhead_boy☆.
Скрин сториз инстаграмма группы Little Big за 1 июня
1 июня, 12:18
Клип Little Big стал "самым трэшовым" на берлинской музыкальной премии
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