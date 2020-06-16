Адвокат подаст жалобу из-за публикации видео ссоры Соколова и Ещенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Защищавший историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев заявил РИА Новости, что намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за утечек информации по уголовному делу и формирования негативного общественного мнения.
Накануне в интернете появилась видеозапись ссоры Соколова и Анастасии Ещенко. На нем девушка просит ее отпустить, говорит, что не любит его, а когда он отказывается ее пропустить, выбивает из руки телефон, которым велась съемка. Видеозапись заканчивается тем, что аспирантка выбегает в подъезд и спускается вниз по лестнице.
"Суть жалобы в ЕСПЧ касается формирования негативного общественного вердикта и травли, направленной на Соколова. Считаю, что это нарушает равенство сторон... Все это все могло повлиять на объективность суда, следствия, экспертов", - сказал Почуев.
По словам адвоката, у него не было видеозаписи с таким качеством съемки. "Защита такой копией не обладала. Но одно факт - ни жертва трагедии, ни её виновник не давали согласия на публикацию", - говорится в заявлении Почуева для СМИ.
Ранее он сообщал, что намерен ходатайствовать об обнародовании в суде видеозаписи со ссорой Соколова и Ещенко в день убийства. Но накануне обвиняемый дал отвод Почуеву по представлению интересов в суде и попросил другого адвоката Сергея Лукьянова защищать его.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
15 ноября 2019, 16:04Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове