Адвокат подаст жалобу из-за публикации видео ссоры Соколова и Ещенко

"Суть жалобы в ЕСПЧ касается формирования негативного общественного вердикта и травли, направленной на Соколова. Считаю, что это нарушает равенство сторон... Все это все могло повлиять на объективность суда, следствия, экспертов", - сказал Почуев.

По словам адвоката, у него не было видеозаписи с таким качеством съемки. "Защита такой копией не обладала. Но одно факт - ни жертва трагедии, ни её виновник не давали согласия на публикацию", - говорится в заявлении Почуева для СМИ.