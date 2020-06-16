В Сети появилось видео с последней ссорой историка Соколова с Ещенко

Издание отмечает, что ролик снял сам Соколов. Это последняя запись с погибшей.

На кадрах видно, как девушка кричит на снимающего видео, что она его ненавидит и больше не любит. Кроме того, она просит его уйти и отпустить ее.

Когда Ещенко пытается выйти из комнаты, Соколов отталкивает ее.

"За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?" — кричит девушка.

Она выбивает телефон из рук снимающего и выбегает в коридор со словами, что ее телефон он "швырнул еще сильнее". Затем она убежала вниз по лестнице.

Ранее сообщалось, что защита Соколова планирует обнародовать видео, где запечатлен момент их ссоры. Видео, по словам адвоката, может показать отношение Ещенко к Соколову.

Убийство выпускницы СПбГУ

По версии следствия, 7 ноября Олег Соколов застрелил свою аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его. Однако при попытке выбросить останки убитой в Мойку он соскользнул в воду. Спасатели вытащили его из реки вместе с рюкзаком, где лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.