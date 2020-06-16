https://ria.ru/20200616/1572983904.html
В Сети появилось видео с последней ссорой историка Соколова с Ещенко
"Мойка 78" опубликовала видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой его обвиняют. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T10:01
2020-06-16T11:35
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20191115/1560986017.html
https://ria.ru/20200611/1572813382.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
"Мойка 78" опубликовала
видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова
и аспирантки Анастасии Ещенко
, в убийстве которой его обвиняют.
Издание отмечает, что ролик снял сам Соколов. Это последняя запись с погибшей.
На кадрах видно, как девушка кричит на снимающего видео, что она его ненавидит и больше не любит. Кроме того, она просит его уйти и отпустить ее.
Когда Ещенко пытается выйти из комнаты, Соколов отталкивает ее.
"За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?" — кричит девушка.
Она выбивает телефон из рук снимающего и выбегает в коридор со словами, что ее телефон он "швырнул еще сильнее". Затем она убежала вниз по лестнице.
Ранее сообщалось, что защита Соколова планирует обнародовать видео, где запечатлен момент их ссоры. Видео, по словам адвоката, может показать отношение Ещенко к Соколову.
Убийство выпускницы СПбГУ
По версии следствия, 7 ноября Олег Соколов застрелил свою аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его. Однако при попытке выбросить останки убитой в Мойку он соскользнул в воду. Спасатели вытащили его из реки вместе с рюкзаком, где лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Погибшая была возлюбленной историка, они жили вместе в его квартире на набережной Мойки. Позже там и нашли ее обезглавленное тело. На допросе Соколов признался в преступлении. Мотивом стала ссора с Ещенко, когда она, по словам историка, превратилась в "чудовище из сказки".