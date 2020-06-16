Ужасы наяву. Что испытывают люди во время сонного паралича

При засыпании или пробуждении состояния сна и бодрствования как бы накладываются друг на друга. Человек осознает происходящие, а его мозг уже (или еще) транслирует сновидения. Из-за этого возникают галлюцинации. Люди лежат в кровати и уверены, что не спят. Но внезапно в комнате возникает пугающий черный силуэт. Часто подобные галлюцинации возникают вместе с сонным параличом. Полная обездвиженность делает ночные видения еще более зловещими.
Журналист РИА Новости Мария Семенова поговорила с людьми, у которых случался сонный паралич, и выяснила, опасно ли это.
Узнать о том, сколько часов нужно спать и почему возникает бессонница, можно в эпизоде подкаста "ЯсноПонятно". От бессонницы до лунатизма: правда и мифы про сон.
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Эпизод подготовила Софья Архангельская
Голос эпизода Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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