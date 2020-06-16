Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.
https://ria.ru/20200616/1572987969.html
Ужасы наяву. Что испытывают люди во время сонного паралича
Звук шагов в пустом доме, крики, внезапное прикосновение — такими бывают галлюцинации во время засыпания или пробуждения. Это не сон. Люди осознают, где находятся, видят привычную мебель в комнате и точно знают, что глаза их открыты, но тело их не слушается. Они не могут пошевелить даже пальцем. Это состояние называют сонным параличом.
2020-06-16T14:00
истории.doc
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572986418_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_994cbe2d23cdcda236a8e48ca58376b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572986418_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_994cbe2d23cdcda236a8e48ca58376b8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572986418_78:0:562:363_1400x0_80_0_0_c3c02acaf6021b5a914129c9ff1b2622.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572986418_139:0:502:363_1400x0_80_0_0_3a586a114b239c1e8ae9c809da2b6aa2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Ужасы наяву. Что испытывают люди во время сонного паралича

14:00 16.06.2020
1030
Истории.doc
Ужасы наяву. Что испытывают люди во время сонного паралича
14:00
Звук шагов в пустом доме, крики, внезапное прикосновение — такими бывают галлюцинации во время засыпания или пробуждения. Это не сон. Люди осознают, где находятся, видят привычную мебель в комнате и точно знают, что глаза их открыты, но тело их не слушается. Они не могут пошевелить даже пальцем. Это состояние называют сонным параличом.
При засыпании или пробуждении состояния сна и бодрствования как бы накладываются друг на друга. Человек осознает происходящие, а его мозг уже (или еще) транслирует сновидения. Из-за этого возникают галлюцинации. Люди лежат в кровати и уверены, что не спят. Но внезапно в комнате возникает пугающий черный силуэт. Часто подобные галлюцинации возникают вместе с сонным параличом. Полная обездвиженность делает ночные видения еще более зловещими.
Журналист РИА Новости Мария Семенова поговорила с людьми, у которых случался сонный паралич, и выяснила, опасно ли это.
Узнать о том, сколько часов нужно спать и почему возникает бессонница, можно в эпизоде подкаста "ЯсноПонятно". От бессонницы до лунатизма: правда и мифы про сон.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Софья Архангельская
Голос эпизода Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
301005
Обсудить 0
Истории.docПодкаст
Рекомендуем
Трудовая книжка
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
Стоп-кадр клипа на песню GO BANANAS группы LITTLE BIG
Группу Little Big заподозрили в плагиате
Коронавирус
Эпидемиолог рассказал, сколько COVID-19 живет на замороженных продуктах
Подкаст Это надолго: стоит ли запрещать гаджеты детям?
Подкаст "Это надолго": стоит ли запрещать гаджеты детям?
Празднование Нового года в Москве
В России предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
Видео взрыва в Кэсоне
Взрыв в КНДР межкорейского офиса связи попал на видео
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Рябков: Уилан не фигурирует в схемах обмена заключенными между РФ и США
Алена Верди
РЕН назвал причину смерти лжехирурга Алены Верди
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Оперная певица, народная артистка Абхазии Хибла Герзмава
Звезда оперной сцены Хибла Герзмава переболела COVID-19
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы
Парад Победы не состоится в 14 российских городах
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Воробьева
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
В магазинах появилась Конституция с новыми поправками
Подкаст Страхи/Ошибки: почему всё время нет денег?
Подкаст "Страхи/Ошибки": почему всё время нет денег?
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Конституционный комитет СФ поддержал законопроект об удаленной работе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:48Религиовед прокомментировал ситуацию с захватом монастыря на Урале
21:42В Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка парада Победы
21:39Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
21:37В Германии напомнили причину размещения американских военных в стране
21:35СМИ сообщили о перевозке американской военной техники из Ирака в Сирию
21:25В Калининградской области задержали мужчину, нарушившего границу России
21:25МИД прокомментировал санкции США против МУС
21:21Митрополит Лука: Церковь просит святых врачей помочь в борьбе с вирусом
21:18В Ростехнадзоре прокомментировали дело о против инспектора
21:02В Якутии экс-начальника отдела МВД осудили за превышение полномочий
21:01Для ветеранов на парад Победы организуют специальный транспорт
20:57Голосование по Конституции организуют более чем в 100 странах
20:54Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
20:53Арестованный в Германии российский диджей пожаловался на нехватку музыки
20:48Франция раскритиковала решение США возобновить смертную казнь
20:44Попова рассказала о размещении ветеранов во время парада Победы
20:43Саратовский губернатор посетовал на несоблюдение масочного режима
20:37Мурашко поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом
20:36США запустят военный спутник с борта МКС
20:34Россия и ЕС намерены обеспечить полную реализацию ядерной сделки с Ираном
Лента новостейМолния