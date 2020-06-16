Ужасы наяву. Что испытывают люди во время сонного паралича

При засыпании или пробуждении состояния сна и бодрствования как бы накладываются друг на друга. Человек осознает происходящие, а его мозг уже (или еще) транслирует сновидения. Из-за этого возникают галлюцинации. Люди лежат в кровати и уверены, что не спят. Но внезапно в комнате возникает пугающий черный силуэт. Часто подобные галлюцинации возникают вместе с сонным параличом. Полная обездвиженность делает ночные видения еще более зловещими.