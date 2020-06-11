https://ria.ru/20200611/1572793619.html
"ЯсноПонятно". От бессонницы до лунатизма: правда и мифы про сон
2020-06-11T12:00
2020-06-11T12:00
яснопонятно
подкаст
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аудио, подкаст
"ЯсноПонятно". От бессонницы до лунатизма: правда и мифы про сон
Нужно спать не меньше восьми часов в день, но "пересып" — вреден. Засыпать лучше до полуночи, но обязательно на спине. Есть на ночь нельзя, но, говорят, алкоголь помогает уснуть. Какие из "правил сна" действительно научны, а какие — просто миф? Сны — это наши внутренние переживания? И почему они кажутся ярче на изоляции?
Сколько часов сна в день нужно на самом деле? Существуют ли совы и жаворонки, и почему большинство — все же "голуби"? На выходных можно отоспаться? Почему возникает бессонница, а некоторые говорят и даже бегают во сне? Что такое сонный паралич и как выйти из этого состояния? Летаргический — не выдумка? Можно ли управлять сновидениями или обмануть организм с помощью интервального сна?
О всевозможных стереотипах про сон Лина, Ваня и Ксюша спрашивают у сомнолога, кандидата медицинских наук Софии Черкасовой.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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