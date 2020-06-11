"ЯсноПонятно". От бессонницы до лунатизма: правда и мифы про сон

Сколько часов сна в день нужно на самом деле? Существуют ли совы и жаворонки, и почему большинство — все же "голуби"? На выходных можно отоспаться? Почему возникает бессонница, а некоторые говорят и даже бегают во сне? Что такое сонный паралич и как выйти из этого состояния? Летаргический — не выдумка? Можно ли управлять сновидениями или обмануть организм с помощью интервального сна?