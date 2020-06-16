Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,6 тысячи

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 16 июня 2020 года лабораторно подтверждено 60 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3629 случаев заболевания", - говорится в сообщении.