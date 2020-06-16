Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,6 тысячи

ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 60 и превысило 3,6 тысячи, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 16 июня 2020 года лабораторно подтверждено 60 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3629 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире всего выявлено 732 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 572, в Петушинском районе - 462, в Муроме - 337, в Александровском районе - 309, в Ковровском районе - 254.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 1820 пациентов, скончались 46.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.