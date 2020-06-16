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Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,6 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 60 и превысило 3,6 тысячи, сообщило управление... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:51
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коронавирус в россии
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, петушинский район, владимирская область, ковровский район, александровский район, общество

Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,6 тысячи

09:51 16.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 60 и превысило 3,6 тысячи, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 16 июня 2020 года лабораторно подтверждено 60 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3629 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
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Во Владимире всего выявлено 732 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 572, в Петушинском районе - 462, в Муроме - 337, в Александровском районе - 309, в Ковровском районе - 254.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 1820 пациентов, скончались 46.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.
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