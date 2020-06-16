https://ria.ru/20200616/1572978833.html
В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
Спасатели во вторник обследовали бухту Нагаева в Магадане в поисках нефтяного разлива, о котором накануне в социальных сетях сообщили местные рыбаки, следов... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:49
2020-06-16T07:49
сергей носов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магадан
происшествия
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https://ria.ru/20200609/1572662101.html
магадан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей носов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магадан, происшествия