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В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
Спасатели во вторник обследовали бухту Нагаева в Магадане в поисках нефтяного разлива, о котором накануне в социальных сетях сообщили местные рыбаки, следов... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T07:49
сергей носов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магадан
происшествия
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сергей носов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магадан, происшествия

В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море

07:49 16.06.2020
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховОхотское море
Охотское море
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Охотское море. Архивное фото
МАГАДАН, 16 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели во вторник обследовали бухту Нагаева в Магадане в поисках нефтяного разлива, о котором накануне в социальных сетях сообщили местные рыбаки, следов топлива не обнаружено, рассказал РИА Новости представитель ГУ МЧС России по региону.
Видеозаписи, на которых видно расползающееся нефтяное пятно в море, распространили по магаданским группам в мессенджере WhatsApp. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил природоохранным ведомствам и спасателям проверить информацию.
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"Обследовали акваторию бухты Нагаева: мыс Чирикова, Каменный венец, морской торговый порт. Провели тщательный осмотр побережья в указанной зоне. Следов утечки топлива и других признаков разлива нефтепродуктов не выявлено. Угрозы ЧС нет", - рассказал собеседник агентства.
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Сергей НосовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МагаданПроисшествия
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