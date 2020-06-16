В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море

"Обследовали акваторию бухты Нагаева: мыс Чирикова, Каменный венец, морской торговый порт. Провели тщательный осмотр побережья в указанной зоне. Следов утечки топлива и других признаков разлива нефтепродуктов не выявлено. Угрозы ЧС нет", - рассказал собеседник агентства.