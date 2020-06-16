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В Приамурье число жертв COVID-19 достигло шести человек
Шесть человек, больных коронавирусной инфекцией, скончались в Амурской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T05:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, благовещенск, общество

В Приамурье число жертв COVID-19 достигло шести человек

05:39 16.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач у окна в госпитале COVID-19
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн - РИА Новости. Шесть человек, больных коронавирусной инфекцией, скончались в Амурской области, сообщает правительство региона.
По данным властей, неделю назад число умерших достигало четырех.
"По состоянию на 15.06.2020 зарегистрировано шесть летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - сообщает правительство региона.
Всего в Приамурье выявлено 1062 случая COVID-19, 330 человек выздоровели, больше всего заболевших в областном центре - Благовещенске - 414 человека, на втором месте город Свободный - 271 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Амурская областьБлаговещенскОбщество
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