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Лавров и Зариф обсудят Сирию и проведение саммита "астанинской тройки"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник проведет в Москве переговоры с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом. Ожидается, что стороны... РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T00:59
россия
александр ефимов (посол россии в сирии)
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
сергей лавров
сирия
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россия, александр ефимов (посол россии в сирии), совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, сергей лавров, сирия, иран, в мире

Лавров и Зариф обсудят Сирию и проведение саммита "астанинской тройки"

00:59 16.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник проведет в Москве переговоры с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию в регионе с акцентом на развитие событий в Сирии, а также возможность организации отложенного ранее из-за пандемии коронавируса саммита "астанинской тройки" (РФ, Турция, Иран).
Зариф станет одним из первых иностранных гостей Москвы после пандемии, переговоры с которым Лавров проведет в очном формате. В начале июня министр встречался с ливийской делегацией во главе с вице-премьером ПНС Ахметом Майтыгом, встреча прошла за закрытыми дверями. До этого Лавров принимал в Москве с визитом главу МИД Венгрии 18 марта - Петер Сийярто буквально за несколько дней до закрытия Россией границ посетил столицу. После из-за коронавируса все встречи министра были переведены в онлайн.
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Переговоры Лаврова и Зарифа также станут первым за три месяца мероприятием с участием журналистов: из-за пандемии коронавируса российский министр по итогам виртуальных консультаций в различных форматах общался с прессой по видеосвязи.
Глава МИД Ирана прибыл в Россию из Анкары, где накануне провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Обстановка в Сирии...

В иранском министерстве в преддверии переговоров Зарифа с его турецким и российским коллегами заявили, что одним из главных вопросов станет ситуация в Сирии и проработка онлайн-саммита "астанинской тройки". При этом в министерстве отметили, что по-прежнему существует вероятность, что переговоры президентов Ирана, России и Турции пройдут очно в Тегеране после их виртуальной встречи, если ситуация с коронавирусом стабилизируется. Саммит "тройки" должен был пройти в Тегеране, но был отложен из-за пандемии.
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По оценке МИД РФ, обстановка в Сирии остается в последние месяцы относительно спокойной. Режим прекращения огня в Идлибе в целом соблюдается, продолжается совместное российско-турецкое патрулирование отрезка трассы М-4, хотя боевики не прекращают попыток подорвать договоренности РФ и Турции по этой зоне деэскалации. При этом продолжает ухудшаться ситуация в сирийском Заевфратье, фактически оккупированном международной коалицией во главе США, деградирует обстановка и в лагере беженцев "Рукбан". Осложняют обстановку и периодические ракетные обстрелы территории Сирии со стороны Израиля.
Экономическая ситуация резко осложнилась в Сирии после вступления в силу новых санкций США в рамках закона "Цезарь", затрагивающего практически все сферы экономики Сирии. Санкции также будут распространяться и на иностранные компании, и на физических лиц, которые будут взаимодействовать с сирийским правительством. МИД Сирии назвал действия Вашингтона "экономическим терроризмом". Посол России в Дамаске Александр Ефимов в своей поздравительной речи ко Дню России заявил, что РФ не оставит Сирию наедине в противостоянии "экономическому террору" Запада.
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На политическом треке видимых успехов пока нет, переговоры конституционного комитета были отчасти приостановлены из-за пандемии коронавируса. Очередной раунд заседаний комитета проходил в Женеве в конце ноября прошлого года, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями. В понедельник Чавушоглу по итогам переговоров с Зарифом в Турции заявил, что заседание конституционного комитета Сирии намечено на август.

...и вокруг СВПД

Не исключено, что на переговорах Лавров и Зариф затронут ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). США настаивают на необходимости продления оружейного эмбарго СБ ООН в отношении Ирана, срок действия которого истекает в октябре этого года. Для этого в Вашингтоне хотят задействовать положения резолюции 2231 СБ ООН по СВПД, участником которого США не являются с мая 2018 года, после того как президент Дональд Трамп принял решение выйти из ядерной сделки. В начале июня постпред США при ООН Келли Крафт сообщила, что Вашингтон направил РФ проект резолюции Совета Безопасности ООН по продлению оружейного эмбарго по Ирану. При этом в Москве считают, что попытки попытки США выборочно трактовать содержание иранской ядерной сделки в свою пользу возмутительны и могут привести к серьезным последствиям.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
8 июня, 12:14
Китай надеется на сохранение сотрудничества МАГАТЭ и Ирана в рамках СВПД
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил РИА Новости, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь и отклонений от этого решения быть не может. В то же время госсекретарь Майк Помпео отмечал, что США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая.
В конце мая США объявили, что прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома, не считая 1-го энергоблока Бушерской АЭС. Это одни из последних послаблений, введенных против Ирана в соответствии с ядерной сделкой 2015 года. Вашингтон дал два месяца на завершение работ по мирной ядерной программе Ирана, которые впоследствии будут подпадать под санкции. В Москве заявили, что отмена США исключений из санкций в отношения Ирана может замедлить, но не остановить "выполнение тех важных реконфигурационных проектов, которые составляют основу договоренностей 2015 года".
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Военный статус-кво в Сирии

По мнению доцента Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко, ситуация в Сирии, которая, как ожидается, станет основным вопросом на встрече министров, сейчас довольно хрупкая, и сохраняющееся в стране перемирие в любой момент может быть сорвано.
"Если мы посмотрим на карту гражданской войны в Сирии, то увидим, что Башар Асад не контролирует почти половину страны, потому что провинция Идлиб контролируется оппозицией, все Заевфратье контролируется курдскими формированиями в союзе с местной племенной элитой, которая, как минимум, не лояльна Асаду. В этой ситуации говорить о достижении всеобъемлющего урегулирования практически невозможно. Можно говорить о ситуации военного статуса-кво", - сказал он РИА Новости.
Хрупкость ситуации заключается в том, подчеркнул эксперт, что есть много как внешних, так и внутренних игроков, которые могут ее "взорвать". "А болевая точка - Идлиб, там обстановка напряженная, но принципиальный момент для Асада - это захват Идлиба и подавление последнего очага сугубо непримиримой оппозиции", - считает он. При этом ни Россия, ни Иран не заинтересованы в том, чтобы происходили столкновения сирийской армии с турецкими войсками.
"Нельзя сказать, что в Сирии достигнут мир, там никто никого не победил. Там ситуация вооруженного статуса-кво, который в любой момент может быть взорван. Поэтому, конечно, нужно обсуждать, куда-то ее двигать и вырабатывать какие-то стратегии - и кризисные, и долгосрочные", - заключил Демиденко.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Песков рассказал о переговорах по проведению саммита по Сирии
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РоссияАлександр Ефимов (посол России в Сирии)Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровСирияИранВ мире
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