Коронавирус может стать еще более заразным, заявил вирусолог

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Коронавирус будет становиться еще заразнее, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН.
"Он может ослабевать с точки зрения летального эффекта. А что касается заражающего эффекта, то он не только будет сохраняться, но и увеличиваться", — сказал Альтштейн.
По его словам, вероятность второй волны COVID-19 в России — 100 процентов, поскольку коронавирус "вообще никуда не денется".
"Я думаю, осенью мы ее уже получим. Сейчас, конечно, еще не прошла первая волна, еще о ней надо думать. Причем, если борьба с ней будет снижаться, то может быть так, что нормального прекращения волны не будет. В Москве мы имеем отчетливое снижение волны, но по России оно не такое выразительное", — заключил собеседник телеканала.
Ранее профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю в интервью газете "Хуаньцю шибао" сообщил, что коронавирус, выявленный на оптовом рынке "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай, может быть более заразным, чем тот, что обнаружили на рынке морепродуктов в Ухане.
Комментируя вспышку коронавируса в Пекине, Альтштейн заявил РИА Новости, что в этом случае речь не идет о второй волне COVID-19. Заражения в районе Фэнтай являются лишь продолжением первой, считает он.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в субботу временно закрыли после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай ввели режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь повысили до II.
Представители властей китайской столицы сообщили, что в воскресенье в Пекине на COVID-19 протестировали 76 499 человек, анализы 59 из них оказались положительными. При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая коронавируса, из них 36 — с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19, один из них в критическом состоянии, двое — в тяжелом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.