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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200616/1572974371.html
Коронавирус может стать еще более заразным, заявил вирусолог
Коронавирус будет становиться еще заразнее, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T01:01
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус covid-19
россия
здоровье
москва
пекин
китай
наука
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Если в мире и в России будет вторая волна , при этом серьезней чем первая , то Россиянам будет очень тяжело . Заначка Кремля истощиться в ноль , и тогда кредиторам России , просто нужно будет потребовать произвести выплаты по кредитам . Государство рухнет в один день .
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россия
москва
пекин
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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анатолий альтштейн, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, пекин, китай, наука, медицина, общество

Коронавирус может стать еще более заразным, заявил вирусолог

01:01 16.06.2020
22977
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в защитном костюме. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Коронавирус будет становиться еще заразнее, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН.
"Он может ослабевать с точки зрения летального эффекта. А что касается заражающего эффекта, то он не только будет сохраняться, но и увеличиваться", — сказал Альтштейн.
По его словам, вероятность второй волны COVID-19 в России — 100 процентов, поскольку коронавирус "вообще никуда не денется".
"Я думаю, осенью мы ее уже получим. Сейчас, конечно, еще не прошла первая волна, еще о ней надо думать. Причем, если борьба с ней будет снижаться, то может быть так, что нормального прекращения волны не будет. В Москве мы имеем отчетливое снижение волны, но по России оно не такое выразительное", — заключил собеседник телеканала.
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Ранее профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю в интервью газете "Хуаньцю шибао" сообщил, что коронавирус, выявленный на оптовом рынке "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай, может быть более заразным, чем тот, что обнаружили на рынке морепродуктов в Ухане.
Комментируя вспышку коронавируса в Пекине, Альтштейн заявил РИА Новости, что в этом случае речь не идет о второй волне COVID-19. Заражения в районе Фэнтай являются лишь продолжением первой, считает он.
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Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в субботу временно закрыли после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай ввели режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь повысили до II.
Представители властей китайской столицы сообщили, что в воскресенье в Пекине на COVID-19 протестировали 76 499 человек, анализы 59 из них оказались положительными. При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая коронавируса, из них 36 — с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19, один из них в критическом состоянии, двое — в тяжелом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеМоскваПекинКитайНаукаМедицинаОбщество
Популярные комментарии
Если в мире и в России будет вторая волна , при этом серьезней чем первая , то Россиянам будет очень тяжело . Заначка Кремля истощиться в ноль , и тогда кредиторам России , просто нужно будет потребовать произвести выплаты по кредитам . Государство рухнет в один день .
16 июня, 01:22
freizdorf
1000219
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