Коронавирус может стать еще более заразным, заявил вирусолог

"Он может ослабевать с точки зрения летального эффекта. А что касается заражающего эффекта, то он не только будет сохраняться, но и увеличиваться", — сказал Альтштейн.

"Я думаю, осенью мы ее уже получим. Сейчас, конечно, еще не прошла первая волна, еще о ней надо думать. Причем, если борьба с ней будет снижаться, то может быть так, что нормального прекращения волны не будет. В Москве мы имеем отчетливое снижение волны, но по России оно не такое выразительное", — заключил собеседник телеканала.