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Распространение нового коронавируса
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Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
2020-06-16T00:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
китай
ухань
в мире
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коронавирус covid-19, пекин, китай, ухань, в мире

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

20:33 15.06.2020 (обновлено: 00:01 16.06.2020)
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
ПЕКИН, 15 июн — РИА Новости. Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, более заразный, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане, заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.
"В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане", — заявил Ян Чжаньцю в интервью газете "Хуаньцю шибао".
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Он напомнил, что комитет по здравоохранению Уханя официально уведомил о новом вирусе в конце декабря прошлого года, к 17 января 2020 года было зарегистрировано в общей сложности 62 подтвержденных случая, что более-менее близко к количеству уже выявленных случаев в Пекине. И хотя сейчас технические возможности намного лучше и количество проведенных тестов намного больше, "полученные результаты все равно стали неожиданностью".
Кроме того, по его словам, в Ухане эпидемия была зимой, когда условия способствуют распространению вируса, в Пекине же в настоящее время высокая летняя температура, что не способствует распространению болезни. Также в Ухане было много пациентов, которые не имели истории контактов с рынком морепродуктов, в то время как сейчас в Пекине все связаны с рынком "Синьфади".
По его словам, отличие нынешней ситуации в Пекине от того, что происходило в Ухане, заключается в том, что Китай уже накопил значительный опыт и создал действенные защитные механизмы, благодаря которым смог оперативно принять необходимые меры для контроля и борьбы с эпидемией.
Вместе с тем он признал, что появление новых вспышек и штаммов вируса осложняет исследования и разработку вакцин.
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Он добавил, что если будет доказано, что вирус был завезен с сельскохозяйственной продукцией, то Китаю необходимо будет обращать повышенное внимание не только на контроль за въездом в страну людей, но и на таможенный карантин импортируемой продукции.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.
Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными. При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 — с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19, один из них в критическом состоянии, двое — в тяжелом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПекинКитайУханьВ мире
Популярные комментарии
Получается, нужно отменять голосование?
15 июня, 23:46
Вальдемар Канарейкин
762720127
шо опять?
15 июня, 22:45
Юра Белов
46362553
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