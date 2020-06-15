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Вирусолог: вспышка коронавируса в Пекине не является второй волной
2020-06-15T10:46
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Вирусолог: вспышка коронавируса в Пекине не является второй волной

10:46 15.06.2020
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© REUTERS / StringerПолицейский в маске возле оптового рынка "Синьфади" в Пекине, Китай
Полицейский в маске возле оптового рынка Синьфади в Пекине, Китай
© REUTERS / Stringer
Полицейский в маске возле оптового рынка "Синьфади" в Пекине, Китай
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции на оптовом рынке в районе Пекина Фэнтай не является второй волной COVID-19, это продолжение первой, вторая волна ожидается осенью, заявил доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до второго. В понедельник глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки очень высок.
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"Я думаю, это просто продолжение первой волны, которую не удалось погасить. Вторая волна еще будет, она еще предстоит, с первой пока справиться как следует не могут ни в США, ни в Китае, ни у нас", - рассказал РИА Новости Альтштейн.
Он пояснил, что первая волна практически не касалась Пекина, там были единичные случаи заболевания, поэтому считать вспышку коронавируса на рынке в районе Пекина второй волной нельзя, это продолжение первой волны. Если бы вспышка была в Ухане, тогда можно было бы говорить о второй волне, подчеркнул эксперт.
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"Я думаю, что вторая волна будет осенью или зимой. Это связано с климатическими особенностями, а также с тем, что население теряет бдительность и перестаёт защищаться, ослабляются противоэпидемические меры", - уточнил Альтштейн.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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