Администрация "Лидеров России" прокомментировала блокировку в Twitter

Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Проект направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. В понедельник аккаунт конкурса был заблокирован в Twitter.