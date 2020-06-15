Администрация "Лидеров России" прокомментировала блокировку в Twitter

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Администрация конкурса управленцев "Лидеры России" с удивлением восприняла блокировку аккаунта в Twitter и будет разбираться в ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Проект направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. В понедельник аккаунт конкурса был заблокирован в Twitter.
"Конкурс "Лидеры России" направил запрос в Twitter о причинах блокировки официального аккаунта проекта. В администрации конкурса удивлены подобным действием со стороны социальной сети", - сообщили в пресс-службе.
При этом Twitter-аккаунт платформы "Россия – страна возможностей" и конкурса "Лидеры России. Политика" заблокированы не были, добавили в пресс-службе.
На блокировку аккаунта конкурса ранее также обратила внимание главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
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