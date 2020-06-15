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Клинцевич назвал оскорбления Навального в адрес ветерана чудовищными
2020-06-15T21:06
россия
конституция рф
алексей навальный
франц клинцевич
происшествия
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Клинцевич назвал оскорбления Навального в адрес ветерана чудовищными

21:04 15.06.2020 (обновлено: 21:06 15.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФранц Клинцевич
Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сенатор Франц Клинцевич намерен сделать все от него зависящее как от парламентария, чтобы Алексей Навальный понес угловую ответственность за клевету на ветерана.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана - участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По мнению следствия, политик нарушил закон, комментируя видео телеканала RT, на котором Артеменко высказал свою позицию по поводу поправок в Конституцию РФ. Прокуратура Москвы признала возбуждение дела законным.
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"Это дело должно закончиться для Навального уголовной ответственностью, и я как парламентарий сделаю все, чтобы это произошло", - сказал Клинцевич РИА Новости.
По его мнению, ответственность должна наступить "вне зависимости от того, кем бы ни являлся Навальный".
"Он понимал, что оскорбляет ветерана в год 75-летия войны, это чудовищно", - заявил сенатор.
Реального заключения указанная часть статьи 128.1, по которой возбуждено дело, не предполагает: только штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.
У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Все обвинения он категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным. Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе - с хищением свыше 30 миллионов рублей.
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РоссияКонституция РФАлексей НавальныйФранц КлинцевичПроисшествия
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