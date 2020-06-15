Клинцевич назвал оскорбления Навального в адрес ветерана чудовищными

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сенатор Сенатор Франц Клинцевич намерен сделать все от него зависящее как от парламентария, чтобы Алексей Навальный понес угловую ответственность за клевету на ветерана.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана - участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По мнению следствия, политик нарушил закон, комментируя видео телеканала RT, на котором Артеменко высказал свою позицию по поводу поправок в Конституцию РФ. Прокуратура Москвы признала возбуждение дела законным.

"Это дело должно закончиться для Навального уголовной ответственностью, и я как парламентарий сделаю все, чтобы это произошло", - сказал Клинцевич РИА Новости.

По его мнению, ответственность должна наступить "вне зависимости от того, кем бы ни являлся Навальный".

"Он понимал, что оскорбляет ветерана в год 75-летия войны, это чудовищно", - заявил сенатор.

Реального заключения указанная часть статьи 128.1, по которой возбуждено дело, не предполагает: только штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.