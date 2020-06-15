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Против Навального возбудили дело о клевете
2020-06-15T22:36
ив роше
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
кировлес
происшествия
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Вы поправки почитайте и конституцию 1977 года, или 1936, не важно. Там про земли конкретика как раз была и про недра. Что все это государству принадлежит и является общенародным достоянием в итоге. А в новой какова интерпретация? Может находится в собственности практически любой и делать можно с ней все что угодно, что и делают, например на Байкале, когда выкупили береговую зону для строительства завода китайского. Благо не построили
1234
хорошо бы его хотя бы под домашний арест закрыть до голосования. Я практически уверен, что обязательно будет какая-то громкая провокация, чтобы его сорвать. Навальный, например, хорошо на сакральную жертву тянет, аки Немцов. У глобалистов и либералов прямо подгорает от этих поправок. И далеко не только от ненавистного "обнуления", там и еще много чего для них неприемлемого. Тот же приоритет национальных законов, запрет на отчуждение земель...
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ив роше, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), кировлес, происшествия

Против Навального возбудили дело о клевете

17:34 15.06.2020 (обновлено: 22:36 15.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Против Алексея Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана, снявшегося в видео RT о поправках к Конституции, сообщил СК по Москве.
По мнению следствия, политик нарушил закон, комментируя ролик, на котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию.
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
9 июня, 19:38Голосование по поправкам в Конституцию
Ветерану из ролика про поправки стало плохо из-за оскорблений Навального
"Второго июня Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. <...> Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц", — отмечает главк.
Комментируя ситуацию, главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что ветерану не платили гонорар за участие в видео, и предложила его семье подать в суд на тех, кто пишет иначе.
Как, в свою очередь, рассказал РИА Новости внук Артеменко Игорь Колесников, ветерану пришлось вызвать скорую после публикации Навального, ему поставили диагноз "ишемическая болезнь сердца на нервной почве".
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
10 июня, 20:12
Почему Навальный может себе позволить оскорбить ветерана войны
Колесников добавил, что оскорбительные высказывания Навального о людях, снявшихся в ролике, останутся на его совести.
По второй части статьи 128.1 УК оппозиционеру может грозить штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.
У Навального уже есть две условные судимости: каждая по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.
Все обвинения он категорически отвергает и называет свое уголовное преследование политически мотивированным.
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
9 июня, 20:20
Симоньян заявила, что ветерану не платили за участие в ролике о поправках
316350124411183158
Обсудить 768
Ив РошеАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)КировлесПроисшествия
Популярные комментарии
Вы поправки почитайте и конституцию 1977 года, или 1936, не важно. Там про земли конкретика как раз была и про недра. Что все это государству принадлежит и является общенародным достоянием в итоге. А в новой какова интерпретация? Может находится в собственности практически любой и делать можно с ней все что угодно, что и делают, например на Байкале, когда выкупили береговую зону для строительства завода китайского. Благо не построили
15 июня, 17:51
Алексей Валерьевич
1040102362144
хорошо бы его хотя бы под домашний арест закрыть до голосования. Я практически уверен, что обязательно будет какая-то громкая провокация, чтобы его сорвать. Навальный, например, хорошо на сакральную жертву тянет, аки Немцов. У глобалистов и либералов прямо подгорает от этих поправок. И далеко не только от ненавистного "обнуления", там и еще много чего для них неприемлемого. Тот же приоритет национальных законов, запрет на отчуждение земель...
15 июня, 17:38
Von Stirliz
5347426312
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