https://ria.ru/20200615/1572961853.html
Против Навального возбудили дело о клевете
2020-06-15T17:34
2020-06-15T22:36
ив роше
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
кировлес
происшествия
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Алексей Валерьевич
Вы поправки почитайте и конституцию 1977 года, или 1936, не важно. Там про земли конкретика как раз была и про недра. Что все это государству принадлежит и является общенародным достоянием в итоге. А в новой какова интерпретация? Может находится в собственности практически любой и делать можно с ней все что угодно, что и делают, например на Байкале, когда выкупили береговую зону для строительства завода китайского. Благо не построили
1234
Von Stirliz
хорошо бы его хотя бы под домашний арест закрыть до голосования. Я практически уверен, что обязательно будет какая-то громкая провокация, чтобы его сорвать. Навальный, например, хорошо на сакральную жертву тянет, аки Немцов. У глобалистов и либералов прямо подгорает от этих поправок. И далеко не только от ненавистного "обнуления", там и еще много чего для них неприемлемого. Тот же приоритет национальных законов, запрет на отчуждение земель...
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ив роше, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), кировлес, происшествия
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Против Алексея Навального
возбудили уголовное дело о клевете на ветерана, снявшегося в видео RT о поправках к Конституции, сообщил СК
по Москве
.
По мнению следствия, политик нарушил закон, комментируя ролик, на котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию.
"Второго июня Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. <...> Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц", — отмечает главк.
Комментируя ситуацию, главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что ветерану не платили гонорар за участие в видео, и предложила его семье подать в суд на тех, кто пишет иначе.
Как, в свою очередь, рассказал РИА Новости внук Артеменко Игорь Колесников, ветерану пришлось вызвать скорую после публикации Навального, ему поставили диагноз "ишемическая болезнь сердца на нервной почве".
Колесников добавил, что оскорбительные высказывания Навального о людях, снявшихся в ролике, останутся на его совести.
По второй части статьи 128.1 УК оппозиционеру может грозить штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.
У Навального уже есть две условные судимости: каждая по пять лет по делам "Кировлеса
" и "Ив Роше
". Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.
Все обвинения он категорически отвергает и называет свое уголовное преследование политически мотивированным.