В Госдуме поддержали решение о возбуждении дела против Навального

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко заявил, что поддерживает решение СК о возбуждении уголовного дела на Алексея Навального о клевете, назвав поведение политика "вопиющей наглостью и хамством".

Ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана - 93-летнего участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По мнению следствия, политик нарушил закон, комментируя видео телеканала RT, на котором Артеменко высказал свою позицию по поводу поправок в конституцию. Прокуратура Москвы признала возбуждение дела законным.

"Конечно, поддерживаю решение Следственного комитета, потому что это вопиющая наглость и хамство со стороны Навального", - сказал Марченко РИА Новости.

Он отметил, что подобное поведение политика не раз сходила ему с рук, в том числе это касается провоцирования детей к участию в незаконных митингах и массовых беспорядках.

Депутат подчеркнул, что участники ролика лишь высказали свою позицию о том, что поддерживают поправки в конституцию. "Какое он имеет право так говорить об этих заслуженных людях только за то, что они имеют свою точку зрения?" - сказал депутат.

Ранее в понедельник внук оскорбленного Навальным ветерана Игорь Колесников, комментируя дело о клевете, заявил РИА Новости, что благодарен следственным органам за восстановление справедливости. Он также ранее рассказывал, что его деду стало плохо с сердцем, когда тот узнал об оскорблениях в свой адрес со стороны Навального.

Он заявлял, что оскорбительные высказывания политика о людях, снявшихся в ролике телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию России, в том числе Артеменко, останутся на его совести. Также в ролике снялись и стали объектом критики Навального академик РАН Лео Бокерия, актеры Василий Лановой, Ирина Купченко и Иван Охлобыстин, космонавт Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев и другие. Оскорбления Навального осудили главный врач Городищенской районной больницы Пензенской области Алексей Каргин, член центральной ревизионной комиссии ОНФ, глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева и другие.