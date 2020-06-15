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В Госдуме поддержали решение о возбуждении дела против Навального
2020-06-15T20:32
телеканал rt
евгений марченко
алексей навальный
госдума рф
происшествия
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телеканал rt, евгений марченко, алексей навальный, госдума рф, происшествия

В Госдуме поддержали решение о возбуждении дела против Навального

20:32 15.06.2020
791
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко заявил, что поддерживает решение СК о возбуждении уголовного дела на Алексея Навального о клевете, назвав поведение политика "вопиющей наглостью и хамством".
Ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана - 93-летнего участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По мнению следствия, политик нарушил закон, комментируя видео телеканала RT, на котором Артеменко высказал свою позицию по поводу поправок в конституцию. Прокуратура Москвы признала возбуждение дела законным.
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"Конечно, поддерживаю решение Следственного комитета, потому что это вопиющая наглость и хамство со стороны Навального", - сказал Марченко РИА Новости.
Он отметил, что подобное поведение политика не раз сходила ему с рук, в том числе это касается провоцирования детей к участию в незаконных митингах и массовых беспорядках.
Депутат подчеркнул, что участники ролика лишь высказали свою позицию о том, что поддерживают поправки в конституцию. "Какое он имеет право так говорить об этих заслуженных людях только за то, что они имеют свою точку зрения?" - сказал депутат.
Ранее в понедельник внук оскорбленного Навальным ветерана Игорь Колесников, комментируя дело о клевете, заявил РИА Новости, что благодарен следственным органам за восстановление справедливости. Он также ранее рассказывал, что его деду стало плохо с сердцем, когда тот узнал об оскорблениях в свой адрес со стороны Навального.
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Внук оскорбленного Навальным ветерана поблагодарил СК за справедливость
Он заявлял, что оскорбительные высказывания политика о людях, снявшихся в ролике телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию России, в том числе Артеменко, останутся на его совести. Также в ролике снялись и стали объектом критики Навального академик РАН Лео Бокерия, актеры Василий Лановой, Ирина Купченко и Иван Охлобыстин, космонавт Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев и другие. Оскорбления Навального осудили главный врач Городищенской районной больницы Пензенской области Алексей Каргин, член центральной ревизионной комиссии ОНФ, глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева и другие.
У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Все обвинения он категорически отвергает, считая свое уголовное преследование политически мотивированным. Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе - с хищением свыше 30 миллионов рублей.
Отпечатанные бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию
9 июня, 20:20
Симоньян заявила, что ветерану не платили за участие в ролике о поправках
100201229
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Телеканал RTЕвгений МарченкоАлексей НавальныйГосдума РФПроисшествия
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