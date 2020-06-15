https://ria.ru/20200615/1572969097.html
Twitter заблокировал аккаунт конкурса "Лидеры России"
2020-06-15T20:03
2020-06-15T21:27
"лидеры россии"
маргарита симоньян
владимир путин
twitter
технологии
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Дмитрий Жарков
Конкурс тоже бы заблокировать. Ведь это полная имитация социального лифта, которое государство даровало стаду. Все задания из области финального ответа в о счастливчик. Никакого отношения к реальному управлению не имеет. А посмотрите на победителей, сплошь топ менеджеры и люди с деньгами, часть из которых в последствии показывают свою управленческую бездарность. Наводит на мысли, нет ли коррумпированности в данном конкурсе. В общем хотели как лучше, а получилось как всегда. Надо закрывать этот позор, либо продолжать аплодировать этому театру, и быть поголовным идиотами.
92
Вася Бирюлькин
"написала она в своем Telegram-канале." Обожаю это оруэловское двоемыслие. Вы же его сами заблокировали, почему же пользуетесь? Пишите свои мысли в усмановские ВК, ок и мой мир, вас там никто не заблокирует
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"лидеры россии", маргарита симоньян, владимир путин, twitter, технологии
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Twitter
заблокировал страницу конкурса "Лидеры России" в соцсети.
При попытке зайти в аккаунт появляется надпись: "Действие учетной записи приостановлено. "Твиттер" приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила "Твиттера".
Администрация конкурса с удивлением восприняла блокировку аккаунта. Там рассказали РИА Новости, что направили запрос о причинах.
Ситуацию также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян
.
"Twitter заблокировал "Лидеров России" — один из тысячи с лишним аккаунтов, связанных с Россией, — за пропаганду. Я не понимаю, почему мы это терпим", — написала она в своем Telegram-канале.
Соцсеть 12 июня сообщила, что заблокировала и внесла в реестр предполагаемых пропагандистских сайтов более 32 тысяч учетных записей из разных стран.
В частности, России приписывают 1152 аккаунта, которые, по мнению Twitter, связаны с сайтом "Актуальная политика".
"Сеть аккаунтов, связанных с этим СМИ, была заблокирована за нарушение нашей политики относительно манипуляции, в частности за то, что они занимались скоординированным перепостом и усилением неоригинальной информации ради политических целей", — говорится в заявлении.
Конкурс "Лидеры России"
"Лидеры России" — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Его оператором выступает автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей", которую создали по инициативе Владимира Путина
.
Ключевые цели АНО — создание эффективных социальных лифтов в России, а также условий для обеспечения личностной и профессиональной реализации граждан.
Наблюдательный совет возглавляет президент.