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Twitter заблокировал аккаунт конкурса "Лидеры России"
2020-06-15T21:27
"лидеры россии"
маргарита симоньян
владимир путин
twitter
технологии
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Конкурс тоже бы заблокировать. Ведь это полная имитация социального лифта, которое государство даровало стаду. Все задания из области финального ответа в о счастливчик. Никакого отношения к реальному управлению не имеет. А посмотрите на победителей, сплошь топ менеджеры и люди с деньгами, часть из которых в последствии показывают свою управленческую бездарность. Наводит на мысли, нет ли коррумпированности в данном конкурсе. В общем хотели как лучше, а получилось как всегда. Надо закрывать этот позор, либо продолжать аплодировать этому театру, и быть поголовным идиотами.
92
"написала она в своем Telegram-канале." Обожаю это оруэловское двоемыслие. Вы же его сами заблокировали, почему же пользуетесь? Пишите свои мысли в усмановские ВК, ок и мой мир, вас там никто не заблокирует
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"лидеры россии", маргарита симоньян, владимир путин, twitter, технологии

Twitter заблокировал аккаунт конкурса "Лидеры России"

20:03 15.06.2020 (обновлено: 21:27 15.06.2020)
5596
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкTwitter
Twitter
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Twitter заблокировал страницу конкурса "Лидеры России" в соцсети.
При попытке зайти в аккаунт появляется надпись: "Действие учетной записи приостановлено. "Твиттер" приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила "Твиттера".
Администрация конкурса с удивлением восприняла блокировку аккаунта. Там рассказали РИА Новости, что направили запрос о причинах.
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Ситуацию также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

"Twitter заблокировал "Лидеров России" — один из тысячи с лишним аккаунтов, связанных с Россией, — за пропаганду. Я не понимаю, почему мы это терпим", — написала она в своем Telegram-канале.

Соцсеть 12 июня сообщила, что заблокировала и внесла в реестр предполагаемых пропагандистских сайтов более 32 тысяч учетных записей из разных стран.
В частности, России приписывают 1152 аккаунта, которые, по мнению Twitter, связаны с сайтом "Актуальная политика".
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"Сеть аккаунтов, связанных с этим СМИ, была заблокирована за нарушение нашей политики относительно манипуляции, в частности за то, что они занимались скоординированным перепостом и усилением неоригинальной информации ради политических целей", — говорится в заявлении.

Конкурс "Лидеры России"

"Лидеры России" — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Его оператором выступает автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей", которую создали по инициативе Владимира Путина.
Ключевые цели АНО — создание эффективных социальных лифтов в России, а также условий для обеспечения личностной и профессиональной реализации граждан.
Наблюдательный совет возглавляет президент.
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Обсудить 23
"Лидеры России"Маргарита СимоньянВладимир ПутинTwitterТехнологии
Популярные комментарии
Конкурс тоже бы заблокировать. Ведь это полная имитация социального лифта, которое государство даровало стаду. Все задания из области финального ответа в о счастливчик. Никакого отношения к реальному управлению не имеет. А посмотрите на победителей, сплошь топ менеджеры и люди с деньгами, часть из которых в последствии показывают свою управленческую бездарность. Наводит на мысли, нет ли коррумпированности в данном конкурсе. В общем хотели как лучше, а получилось как всегда. Надо закрывать этот позор, либо продолжать аплодировать этому театру, и быть поголовным идиотами.
16 июня, 00:42
Д Дмитрий Жарков
7602707
"написала она в своем Telegram-канале." Обожаю это оруэловское двоемыслие. Вы же его сами заблокировали, почему же пользуетесь? Пишите свои мысли в усмановские ВК, ок и мой мир, вас там никто не заблокирует
15 июня, 21:04
Вася Бирюлькин
51300019
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