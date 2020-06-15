Twitter заблокировал аккаунт конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Twitter заблокировал страницу конкурса "Лидеры России" в соцсети.

При попытке зайти в аккаунт появляется надпись: "Действие учетной записи приостановлено. "Твиттер" приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила "Твиттера".

Администрация конкурса с удивлением восприняла блокировку аккаунта. Там рассказали РИА Новости, что направили запрос о причинах.

Ситуацию также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян

"Twitter заблокировал "Лидеров России" — один из тысячи с лишним аккаунтов, связанных с Россией, — за пропаганду. Я не понимаю, почему мы это терпим", — написала она в своем Telegram-канале .

Соцсеть 12 июня сообщила, что заблокировала и внесла в реестр предполагаемых пропагандистских сайтов более 32 тысяч учетных записей из разных стран.

В частности, России приписывают 1152 аккаунта, которые, по мнению Twitter, связаны с сайтом "Актуальная политика".

"Сеть аккаунтов, связанных с этим СМИ, была заблокирована за нарушение нашей политики относительно манипуляции, в частности за то, что они занимались скоординированным перепостом и усилением неоригинальной информации ради политических целей", — говорится в заявлении.

Конкурс "Лидеры России"

"Лидеры России" — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Его оператором выступает автономная некоммерческая организация "Россия — страна возможностей", которую создали по инициативе Владимира Путина

Ключевые цели АНО — создание эффективных социальных лифтов в России, а также условий для обеспечения личностной и профессиональной реализации граждан.