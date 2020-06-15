Внук оскорбленного Навальным ветерана поблагодарил СК за справедливость

"Я только могу выразить благодарность всем тем, кто оказал нам поддержку, помощь в вопросе восстановления справедливости", - сказал РИА Новости Колесников.

Он уточнил, что не думает о наказании, которое может получить Навальный, и уверен, что "следственные органы сами разберутся и дадут оценку высказываниям Навального".

Ранее Колесников рассказывал РИА Новости, что его деду стало плохо с сердцем, когда он узнал об оскорблениях в свой адрес со стороны Навального. Он заявлял, что оскорбительные высказывания политика о людях, снявшихся в ролике телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию России, в том числе Артеменко, останутся на его совести. Также в ролике снялись и стали объектом критики Навального академик РАН Лео Бокерия, актеры Василий Лановой, Ирина Купченко и Иван Охлобыстин, космонавт Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев и другие. Оскорбления осудили главный врач Городищенской районной больницы Пензенской области Алексей Каргин, член центральной ревизионной комиссии ОНФ, глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева и другие.