https://ria.ru/20200615/1572968125.html
Внук оскорбленного Навальным ветерана поблагодарил СК за справедливость
2020-06-15T19:36
2020-06-15T19:36
россия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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Алексей Иванов
Платошкин, Навальный держитесь! А всяким там актерам позор, что поддерживают госпереворот. Это мое оценочное суждение.
253
Андрей Романов
Наконец то. Безнаказанность Навального уже выходила за берега. Остаётся надеяться на доведение дела до конца, и применение наказания по всей строгости закона.
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россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Внук оскорбленного Алексеем Навальным
93-летнего ветерана Игорь Колесников поблагодарил следственные органы за восстановление справедливости после возбуждения уголовного дела о клевете.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил
в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана - участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. По мнению следствия, политик нарушил закон, комментируя видео телеканала RT, на котором Артеменко высказал свою позицию по поводу поправок в конституцию. Прокуратура Москвы признала возбуждение дела законным.
"Я только могу выразить благодарность всем тем, кто оказал нам поддержку, помощь в вопросе восстановления справедливости", - сказал РИА Новости Колесников.
Он уточнил, что не думает о наказании, которое может получить Навальный, и уверен, что "следственные органы сами разберутся и дадут оценку высказываниям Навального".
Ранее Колесников рассказывал РИА Новости, что его деду стало плохо с сердцем, когда он узнал об оскорблениях в свой адрес со стороны Навального. Он заявлял, что оскорбительные высказывания политика о людях, снявшихся в ролике телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию России, в том числе Артеменко, останутся на его совести. Также в ролике снялись и стали объектом критики Навального академик РАН Лео Бокерия, актеры Василий Лановой, Ирина Купченко и Иван Охлобыстин, космонавт Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев и другие. Оскорбления осудили главный врач Городищенской районной больницы Пензенской области Алексей Каргин, член центральной ревизионной комиссии ОНФ, глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева и другие.