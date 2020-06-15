Ветеран-разведчик прокомментировал дело ученого Митько о госизмене

"Нет ничего другого, что так бы порочило человека, как измена родине. Те, кто продает секретную информацию, для меня это не ученые - это предатели. Все, кто совершает госизмену, заслуживает строгого наказания, самой настоящей кары, очень жаль, что предательство карается всего лишь тюремным заключением и отменена высшая мера наказания", - заявил Горовой.