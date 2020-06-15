Ветеран-разведчик прокомментировал дело ученого Митько о госизмене

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госизмена должна караться вплоть до высшей меры наказания, заявил РИА Новости Герой Советского Союза, ветеран СВР, полковник Владимир Горовой, комментируя дело президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько.
Ранее Митько было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (Государственная измена). Согласно обвинению, 78-летнему Митько вменяется передача материалов, содержащих сведения, которые составляют государственную тайну, спецслужбам Китая во время его поездки в эту страну. Митько с февраля находится под домашним арестом, который продлен судом до 10 октября.
"Нет ничего другого, что так бы порочило человека, как измена родине. Те, кто продает секретную информацию, для меня это не ученые - это предатели. Все, кто совершает госизмену, заслуживает строгого наказания, самой настоящей кары, очень жаль, что предательство карается всего лишь тюремным заключением и отменена высшая мера наказания", - заявил Горовой.
По его словам, согласно практике, обвинение в шпионаже очень серьезное, оно не предъявляется на пустом месте.