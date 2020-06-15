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Глава Евросовета прокомментировал итоги встречи ЕС и Великобритании
2020-06-15T17:48
давид сассоли
европарламент
brexit
евросовет
шарль мишель
борис джонсон
еврокомиссия
великобритания
в мире
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Глава Евросовета прокомментировал итоги встречи ЕС и Великобритании

17:48 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Амбициозное и всеобъемлющее торговое соглашение между Евросоюзом и Великобританией после Brexit отвечает общим интересам, написал в Twitter президент Евросовета Шарль Мишель по итогам видео переговоров с британским премьером Борисом Джонсоном.
"Состоялась встреча ЕС-Великобритания с участием (президента Еврокомиссии - ред.) Урсулы фон дер Ляйен, главы Европарламента (Давида Сассоли – ред.) и Бориса Джонсона. Всеобъемлющее, амбициозное соглашение отвечает нашим взаимным интересам. Готовы придать новый импульс (переговорам – ред.)", - написал Мишель.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
10 июня, 17:16
В ЕС оценили перспективы торговых отношений с Великобританией
В распространенном ЕС в понедельник заявлении по итогам встречи указывается, что в ходе переговоров "стороны приняли во внимание решение Британии не продлевать переходный период, который, следовательно, завершится 31 декабря 2020 года в соответствии с положениями договора о Brexit". ЕС и Британия также договорились в июле активизировать усилия для достижения взаимоприемлемого соглашения до истечения переходного периода.
Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны попытаются договориться о модели своих будущих отношений.
Во время переходного периода к Великобритании продолжают применяться правила ЕС, но страна не участвует в процессе принятия решений в союзе. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию.
Доминик Рааб
29 апреля, 15:09
МИД Великобритании рассказал о переговорах с ЕС по торговому соглашению
Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений Британии и Союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства. Переговоры идут, однако по итогам четырех раундов серьезного прогресса достигнуто не было.
При этом достичь соглашения необходимо в кратчайший срок, так как договоренности потребуют определенных утверждений соответствующими органами. Если соглашение так и не появится, переход на новый этап отношений может оказаться сложным.
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Давид СассолиЕвропарламентBrexitЕвросоветШарль МишельБорис ДжонсонЕврокомиссияВеликобританияВ мире
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