Глава Евросовета прокомментировал итоги встречи ЕС и Великобритании

"Состоялась встреча ЕС-Великобритания с участием (президента Еврокомиссии - ред.) Урсулы фон дер Ляйен, главы Европарламента Давида Сассоли – ред.) и Бориса Джонсона. Всеобъемлющее, амбициозное соглашение отвечает нашим взаимным интересам. Готовы придать новый импульс (переговорам – ред.)", - написал Мишель.

В распространенном ЕС в понедельник заявлении по итогам встречи указывается, что в ходе переговоров "стороны приняли во внимание решение Британии не продлевать переходный период, который, следовательно, завершится 31 декабря 2020 года в соответствии с положениями договора о Brexit". ЕС и Британия также договорились в июле активизировать усилия для достижения взаимоприемлемого соглашения до истечения переходного периода.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны попытаются договориться о модели своих будущих отношений.

Во время переходного периода к Великобритании продолжают применяться правила ЕС, но страна не участвует в процессе принятия решений в союзе. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию.

Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений Британии и Союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства. Переговоры идут, однако по итогам четырех раундов серьезного прогресса достигнуто не было.