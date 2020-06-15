СК переквалифицировал дело охранника, стрелявшего в студента в Петербурге

"В связи с наступлением смерти потерпевшего, действия Каримова переквалифицированы по пункту "и" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство", в ближайшее время ему будет предъявлено новое обвинение", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в покушении на убийство молодого человека обвиняется Заур Каримов. Четвертого июня на Невском проспекте между Каримовым и 24-летним молодым человеком произошел конфликт, когда студент пришел требовать от фирмы, где Каримов работал охранником, возврата денег за невыполненную услугу по оформлению санкнижки. Обвиняемый выстрелил из травматического пистолета ему в голову. Студент был госпитализирован в тяжелом состоянии, а сам Каримов скрылся. Он был задержан на следующий день у своей сестры.