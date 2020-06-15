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СК переквалифицировал дело охранника, стрелявшего в студента в Петербурге
2020-06-15T17:33
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, происшествия

СК переквалифицировал дело охранника, стрелявшего в студента в Петербурге

17:33 15.06.2020
839
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Дело Заура Каримова, обвиняемого в покушении на убийство студента на Невском проспекте, которому он выстрелил в голову, переквалифицировано на статью об убийстве после смерти молодого человека, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"В связи с наступлением смерти потерпевшего, действия Каримова переквалифицированы по пункту "и" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство", в ближайшее время ему будет предъявлено новое обвинение", - сказано в сообщении.
Автомобиль полиции
22 мая, 09:19
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В субботу в СПбГУ сообщили, что студент вуза Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, скончался.
По данным следствия, в покушении на убийство молодого человека обвиняется Заур Каримов. Четвертого июня на Невском проспекте между Каримовым и 24-летним молодым человеком произошел конфликт, когда студент пришел требовать от фирмы, где Каримов работал охранником, возврата денег за невыполненную услугу по оформлению санкнижки. Обвиняемый выстрелил из травматического пистолета ему в голову. Студент был госпитализирован в тяжелом состоянии, а сам Каримов скрылся. Он был задержан на следующий день у своей сестры.
По информации объединенной пресс-службы городских судов, Каримов уже привлекался к уголовной ответственности за преступление средней тяжести, в отношении него также проводилась проверка по факту причинения гражданину Киргизии огнестрельного ранения левого бедра.
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Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
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