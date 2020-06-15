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Переходный период в отношениях ЕС и Великобритании завершится 31 декабря
2020-06-15T17:13
давид сассоли
brexit
евросовет
борис джонсон
еврокомиссия
евросоюз
великобритания
в мире
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давид сассоли, brexit, евросовет, борис джонсон, еврокомиссия, евросоюз, великобритания, в мире

Переходный период в отношениях ЕС и Великобритании завершится 31 декабря

17:13 15.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости, Мария Князева. Переходный период в отношениях Евросоюза и Великобритании завершится 31 декабря 2020 года, поскольку страна не намерена просить его пролонгации, говорится в заявлении сторон, распространенном Еврокомиссией.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, председатели Евросовета Шарль Мишель, Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Европейского парламента Давид Сассоли провели видеоконференцию в понедельник для обсуждения переговоров о будущем партнерстве, которые ведут ЕС и Великобритания.
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29 апреля, 15:09
МИД Великобритании рассказал о переговорах с ЕС по торговому соглашению
"Стороны отметили решение Соединенного Королевства не запрашивать продления переходного периода. Следовательно, переходный период завершится 31 декабря 2020 года в соответствии с положениями Соглашения об отделении (страны от союза)", - говорится в релизе ЕК.
Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.
Во время нынешнего переходного периода к Великобритании продолжают применяться правила ЕС, но страна не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
11 июня, 11:34
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Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и Союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства. Переговоры идут, однако пока серьезного прогресса не наблюдается.
При этом достичь соглашения необходимо за весьма короткий срок, ведь договоренности потребуют определенных утверждений соответствующими властями. Если договоренности достигнуты не будут, переход на новый этап отношений страны и союза рискует стать "жестким". Продлить переходный период было можно, крайним сроком принятия решения был июнь, однако Великобритания отказалось от такого варианта.
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Давид СассолиBrexitЕвросоветБорис ДжонсонЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияВ мире
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