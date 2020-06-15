Переходный период в отношениях ЕС и Великобритании завершится 31 декабря

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости, Мария Князева. Переходный период в отношениях Переходный период в отношениях Евросоюза Великобритании завершится 31 декабря 2020 года, поскольку страна не намерена просить его пролонгации, говорится в заявлении сторон, распространенном Еврокомиссией

"Стороны отметили решение Соединенного Королевства не запрашивать продления переходного периода. Следовательно, переходный период завершится 31 декабря 2020 года в соответствии с положениями Соглашения об отделении (страны от союза)", - говорится в релизе ЕК.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.

Во время нынешнего переходного периода к Великобритании продолжают применяться правила ЕС, но страна не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию.

Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и Союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства. Переговоры идут, однако пока серьезного прогресса не наблюдается.