При вынужденной посадке вертолета премьера Казахстана никто не пострадал

АЛМА-АТА, 15 июн - РИА Новости. Пассажиры и экипаж вертолета, на котором находился премьер Казахстана Аскар Мамин, не пострадали в результате вынужденной посадки, сообщила пресс-служба правительства страны.
В понедельник АО "Казавиаспас" сообщило, что 12 июня вертолет с премьером Казахстана совершил экстренную посадку в Жамбылской области республики, где глава правительства находился с рабочей поездкой. Вертолет сел из-за индикации отказа гидравлической системы.
"По предварительным данным, в результате отказа основной гидросистемы вертолета была совершена вынужденная посадка вне аэродрома примерно в 180 километрах от города Тараз в районе поселка Тасоткель. В результате произошедшего авиационного инцидента пассажиры и экипаж не пострадали, воздушное судно повреждений не получило", - сообщается в пресс-релизе.
По данным пресс-службы, глава правительства продолжил полет на резервном вертолете в соответствии со своим рабочим графиком.
Как сообщила пресс-служба кабмина республики, правительственная делегация во главе с Маминым прибыла 12 июня в Жамбылскую область и проинспектировала исполнение государственных программ социально-экономического развития региона. Премьер-министра сопровождали глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, а также руководители ряда профильных министерств. В поездке делегация пользовалась вертолетом Ми-171 с регистрационным номером № UP-MI705, принадлежащим АО "Казавиаспас", она следовала по маршруту Кордай – Тараз.
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