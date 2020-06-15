Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200615/1572949838.html
Российские ученые разработали метод РНК-диагностики рака
2020-06-15T15:11
риа наука
биология
российский научный фонд
здоровье
открытия - риа наука
московский физико-технический институт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572948457_50:0:1200:647_1400x0_80_0_0_cfddf87e57c56b70c566b58a5b7fd846.jpg
https://ria.ru/20200521/1571794096.html
https://ria.ru/20200417/1570169566.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572949838.html?chat_room_id=1572949838
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572948457_50:0:1200:647_1400x0_80_0_0_cfddf87e57c56b70c566b58a5b7fd846.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572948457_155:0:1018:647_1400x0_80_0_0_4506d3b337dc7be0f6814b79f2dcd328.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572948457_321:0:968:647_1400x0_80_0_0_1df4788aa3efe38b85922b94873345aa.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
биология, российский научный фонд, здоровье, открытия - риа наука, московский физико-технический институт

Российские ученые разработали метод РНК-диагностики рака

14:47 15.06.2020 (обновлено: 15:11 15.06.2020)
2272
© Дарья Сокол, МФТИРНК-секвенирование
РНК-секвенирование
© Дарья Сокол, МФТИ
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ученые из МФТИ совместно с российскими коллегами из других институтов и практикующими медиками впервые успешно применили метод РНК-секвенирования для диагностики рака, результаты опубликовали в журнале Biomedicines.
Классический метод диагностики онкологических заболеваний — иммуногистохимическое окрашивание срезов опухолевой ткани. Этот метод позволяет выявить наличие и измерить количество белков-маркеров, характерных для злокачественных новообразований.
Для проведения процедуры иммуногистохимического окрашивания образец опухоли погружают в горячий парафин. После остывания блок парафинизованной ткани делят на тонкие срезы, которые окрашивают и исследуют под микроскопом. Результаты позволяют судить о молекулярном типе опухоли и ее злокачественности, что крайне важно для подбора подходящей терапии.
Авторы работы предложили для онкодиагностики метод РНК-секвенирования как альтернативу и дополнение к классическому методу иммуногистохимии. При этом в качестве исходного материала они использовали те же парафинизованные фрагменты опухоли, что позволило избежать дополнительного взятия биопсии у пациента, а также комбинировать результаты обоих методов. Работа была выполнена при поддержке Российского научного фонда.
Раковая клетка в организме человека
21 мая, 16:24РИА Наука
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Принцип метода РНК-секвенирования состоит в определении последовательностей и количества всех молекул РНК, присутствующих в клетке. Полученная совокупность данных, так называемый транскриптом, содержит информацию об уровне активности всех генов в клетке. Для анализа таких больших объемов данных биоинформатики применяют специализированные алгоритмы, создают базы данных транскриптомов различных клеток и тканей человека.

"Мы впервые показали, что результаты этих двух методик прекрасно соответствуют друг другу, только для иммуногистохимических исследований нужно сделать намного больше экспериментов — столько, сколько биомаркеров нужно посмотреть, — и потратить гораздо больше материала. А РНК-секвенирование позволяет сразу количественно охарактеризовать работу всех белок-кодирующих генов, а их около 20 тысяч!" — рассказал руководитель исследования Антон Буздин.

В своем исследовании авторы для нескольких видов опухолей показали наличие четкой корреляции между уровнем экспрессии четырех разных генов-маркеров опухоли, измеренных методом РНК-секвенирования, и результатами иммуногистохимического окрашивания.
"Мы уверены, что у РНК-секвенирования большое будущее в медицинской диагностике, и очень рады, что наша работа, как мы надеемся, хоть немного смогла его приблизить", — говорит Буздин.
В исследовании, кроме ученых из МФТИ, приняли участие их коллеги и медики из Института персонализированной медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, Института биоорганической химии имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова, Карельского республиканского онкологического диспансера, медцентра "ВитаМед", МГУ имени М. В. Ломоносова, Калужской областной онкологической больницы, Онкологического диспансера Республики Карелия.
Моноклональные антитела
17 апреля, 10:24
Ученые рассказали, как предотвратить некоторые виды рака
2900000
Обсудить 0
РИА НаукабиологияРоссийский научный фондЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаМосковский физико-технический институт
Рекомендуем
Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о наказании для актера
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова рассказал, зачем актер записал видеообращение
Кибербезопасность
Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян
Актриса и певица Наталия Орейро
Пригожин объяснил, почему Орейро захотела получить российское гражданство
Алена Верди
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
Коронавирус COVID-19
Эксперт объяснила озноб у излечившихся от коронавируса
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
В Волгограде задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе
В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
Здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве
Россия высылает двух чешских дипломатов
Наталья Чикина с детьми
Исповедь многодетной матери, решившей рожать, несмотря на риск
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
Источник сообщил о смерти стрелявшего по полицейским в Москве
Слитки золота
В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
Логотип госкорпорации Роскосмос
"Роскосмос" разработал схему незаметной работы спутника-инспектора
Многоцелевые истребители Су-27
Россия подняла Су-27 для перехвата американских бомбардировщиков
Закрытый на карантин фитнес-клуб в Москве
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
Лента новостейМолния