Чавушоглу прокомментировал перенос визита Лаврова в Турцию

АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. РФ и Турция не имеют принципиальных разногласий по Ливии, перенос визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Стамбул связан с необходимостью более тщательной технической проработки дальнейших шагов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник.
Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике. Однако позднее было объявлено о переносе визита.
"Перенос встречи с Лавровым и российской делегацией не связан с проблемами в наших отношениях с Россией, никакого кризиса и непонимания по принципиальным вопросам по ситуации в Ливии у нас нет. Просто для установления продолжительного перемирия в Ливии нужно больше обсудить его детали, с участием ливийской стороны в том числе, для проработки дальнейших шагов. Мы вчера поговорили по телефону два раза с Лавровым, и решили немного подождать, перенести встречу", - сказал Чавушоглу, выступая в Анкаре.
Он напомнил, что несколько встреч по ливийскому урегулированию не принесли нужного результата.
"Мы встречались в Москве, в Берлине, были приняты совместные заявления с участием многих стран Европы, Африки… Однако (глава ЛНА Халифа) Хафтар ничего не подписал и, вернувшись в Ливию, продолжил свои атаки. Получается, что наши усилия не принесли нужного результата. Перемирие не может быть односторонним. Значит, требуется более детальная проработка этого вопроса", - добавил турецкий министр.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В конце января Москва предприняла попытку усадить за стол переговоров основные противоборствующие силы Ливии, переговоры шли с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Турции с представителями ливийских сторон. Третьего июня Москву для переговоров с российским МИД посетила делегация правительства нацсогласия Ливии. Вице-премьер ПНС Ахмет Майтыг по итогам встречи с Лавровым и спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым заявил, что военная эскалация в Ливии снизится в ближайшие несколько дней "благодаря усилиям дипломатии РФ". Лавров на встрече с вице-премьером ПНС призвал к скорейшему прекращению огня в Ливии.
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