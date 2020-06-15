Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572947791.html
Чавушоглу прокомментировал перенос визита Лаврова в Турцию
2020-06-15T14:14
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
мевлют чавушоглу
сергей шойгу
москва
стамбул
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156374/88/1563748808_0:304:3100:2048_1400x0_80_0_0_3853635cee861eb28957609b90a98c6a.jpg
https://ria.ru/20200613/1572871717.html
https://ria.ru/20200610/1572766420.html
москва
стамбул
берлин (город)
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572947791.html?chat_room_id=1572947791
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156374/88/1563748808_0:304:3100:2048_1400x0_80_0_0_3853635cee861eb28957609b90a98c6a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156374/88/1563748808_106:283:2459:2048_1400x0_80_0_0_746d9ff438d586707445806799fb6129.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156374/88/1563748808_319:248:2119:2048_1400x0_80_0_0_5ea9f6c6401d84217e3846413f9146a5.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, мевлют чавушоглу, сергей шойгу, москва, стамбул, берлин (город), в мире

Чавушоглу прокомментировал перенос визита Лаврова в Турцию

14:14 15.06.2020
5582
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. РФ и Турция не имеют принципиальных разногласий по Ливии, перенос визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Стамбул связан с необходимостью более тщательной технической проработки дальнейших шагов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник.
Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике. Однако позднее было объявлено о переносе визита.
"Перенос встречи с Лавровым и российской делегацией не связан с проблемами в наших отношениях с Россией, никакого кризиса и непонимания по принципиальным вопросам по ситуации в Ливии у нас нет. Просто для установления продолжительного перемирия в Ливии нужно больше обсудить его детали, с участием ливийской стороны в том числе, для проработки дальнейших шагов. Мы вчера поговорили по телефону два раза с Лавровым, и решили немного подождать, перенести встречу", - сказал Чавушоглу, выступая в Анкаре.
Он напомнил, что несколько встреч по ливийскому урегулированию не принесли нужного результата.
Американские флаги в Вашингтоне
13 июня, 00:37
Посольство РФ в США ответило на обвинения во вмешательстве в дела Ливии
"Мы встречались в Москве, в Берлине, были приняты совместные заявления с участием многих стран Европы, Африки… Однако (глава ЛНА Халифа) Хафтар ничего не подписал и, вернувшись в Ливию, продолжил свои атаки. Получается, что наши усилия не принесли нужного результата. Перемирие не может быть односторонним. Значит, требуется более детальная проработка этого вопроса", - добавил турецкий министр.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В конце января Москва предприняла попытку усадить за стол переговоров основные противоборствующие силы Ливии, переговоры шли с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Турции с представителями ливийских сторон. Третьего июня Москву для переговоров с российским МИД посетила делегация правительства нацсогласия Ливии. Вице-премьер ПНС Ахмет Майтыг по итогам встречи с Лавровым и спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым заявил, что военная эскалация в Ливии снизится в ближайшие несколько дней "благодаря усилиям дипломатии РФ". Лавров на встрече с вице-премьером ПНС призвал к скорейшему прекращению огня в Ливии.
Ситуация в Ливии
10 июня, 17:41
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
463003
Обсудить 0
Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарМевлют ЧавушоглуСергей ШойгуМоскваСтамбулБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Турецкая военная операция Pençe-3 на севере Ирака. 24 августа 2019
ЛАГ осудила военную операцию Турции в Ираке
Турецкие военные на севере Ирака
ВВС Турции уничтожили 81 цель РПК на севере Ирака
Президент США Дональд Трамп
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
В МИД отреагировали на претензии США из-за приговора Уилану
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прекратил арбитраж с Uniper о цене поставок газа
Здание Министерства иностранных дел РФ
Дату встречи глав МИД и Минобороны РФ и Турции согласуют дополнительно
Зампредседатель Ассоциации грузоперевозчиков Регион 8 Наталья Кисель
Второй участник президентской кампании в Белоруссии снялся с выборов
Статуя Свободы в Нью-Йорке
США готовятся обрушить на Европу и Азию "меры возмездия"
Скорая помощь
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Турецкие военные на севере Ирака
Турция начала новую операцию против курдов в Ираке
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019
Глава Минобороны Японии заявил о намерении отказаться от американских ПРО
Повстанцы-хуситы
В Саудовской Аравии заявили, что сбили выпущенную хуситами ракету
Многоцелевые истребители Су-27
Россия подняла Су-27 для перехвата американских бомбардировщиков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал о переговорах по проведению саммита по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55В банках рассказали про меры после ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49Итальянское СМИ оценило письмо о финансировании партии Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
Лента новостейМолния