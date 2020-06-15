Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572946688.html
Эксперт не видит предпосылок для переноса начала учебного года в России
2020-06-15T15:14
социальный навигатор
сн_образование
евгений ямбург
владимир жириновский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_c7ccd01e22b2242a35a7149577d0d292.jpg
https://ria.ru/20190902/1558150550.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200514/1571430108.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572946688.html?chat_room_id=1572946688
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1400x0_80_0_0_c7ccd01e22b2242a35a7149577d0d292.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:0:1781:1335_1400x0_80_0_0_0d1679524a1ad565104806141ecf6565.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_175:0:1510:1335_1400x0_80_0_0_08ff441ef77b601129242e7520595973.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, евгений ямбург, владимир жириновский, общество

Эксперт не видит предпосылок для переноса начала учебного года в России

13:59 15.06.2020 (обновлено: 15:14 15.06.2020)
349
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Заслуженный учитель РФ, директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург считает, что предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переносе начала учебного года на 1 октября направлено на то, чтобы обратить на себя внимание, пока предпосылок для переноса нет.
Ранее Жириновский предложил из-за эпидемии коронавируса перенести начало учебного года на 1 октября и в дальнейшем сохранить это новшество.
"На самом деле, (политик) предлагает очень многие вещи, чтобы обратить на себя внимание... я думаю, что это такое фейковое предложение", - заявил Ямбург РИА Новости.
Владимир Жириновский
2 сентября 2019, 10:04
Жириновский предложил отменить двойки в школах
Он также отметил, что сейчас неизвестно, будет ли вторая волна пандемии, а если ситуация потребует, можно будет начать учебный год дистанционно, хотя надеется, что этого не потребуется.
"Если не будет второго удара пандемии, то начнем мы совершенно нормально, ничего трагического я не вижу. И нормально закончился учебный год, и все отдохнули, и уже отдыхают... Никаких оснований переносить учебный год я не вижу", - добавил Ямбург.
Эксперт обратил внимание, что выпускники 11-х классов сейчас совершенно спокойно готовятся к экзаменам, "и они будут сданы, и поступления не нарушат".
Ранее Жириновский неоднократно высказывался за перенос начала учебного года с сентября на октябрь. Минобрнауки в свою очередь отмечало, что планов переносить эту дату, ставшую уже традицией, нет. Кроме того, сообщало министерство, против переноса высказываются также родительское и педагогическое сообщества.
Санитарная обработка класса в школе
14 мая, 13:53
Ударит по социализации. Депутат не поддержала отмену перемен в школах
410000
Обсудить 0
Социальный навигаторСН_ОбразованиеЕвгений ЯмбургВладимир ЖириновскийОбщество
Рекомендуем
Золотая медаль на церемонии вручения аттестатов в школе
В Москве 6,8 тысячи выпускников получили аттестаты с отличием
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил перенести начало учебного года
Глава Удмуртии Александр Бречалов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
В Удмуртии пять колледжей получили гранты в размере 152 млн рублей
Коронавирус COVID-19
Эксперт назвал четыре урока пандемии для международных отношений
Салехард
Победители и призеры Всероссийской олимпиады получат гранты от главы ЯНАО
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил процесс оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19
Банковские карты
В Госдуме оценили идею о платном выпуске банковских карт
Врачи в госпитале
Специалисты Минздрава поедут в три региона для помощи пациентам с COVID
Военнослужащий на улице Мневники во время движения военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня
В Кремле посоветовали россиянам посмотреть парад Победы по ТВ
Женщина с кошельком
Эксперты оценили зарплатные ожидания россиян
Медицинские маски
В Чехии отменили ношение масок на улице
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Доклинические испытания российской вакцины от COVID-19 завершатся летом
Тест на коронавирус
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 240 тысяч
Сергей Гаврилов
Комитет ГД предложил усилить воспитательный компонент в образовании
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский
Жириновский предложил поделить США на две части
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55В банках рассказали про меры после ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49Итальянское СМИ оценило письмо о финансировании партии Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
07:08В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID
Лента новостейМолния