https://ria.ru/20200615/1572946688.html
Эксперт не видит предпосылок для переноса начала учебного года в России
2020-06-15T13:59
2020-06-15T15:14
социальный навигатор
сн_образование
евгений ямбург
владимир жириновский
общество
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социальный навигатор, сн_образование, евгений ямбург, владимир жириновский, общество
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Заслуженный учитель РФ, директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург
считает, что предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского
о переносе начала учебного года на 1 октября направлено на то, чтобы обратить на себя внимание, пока предпосылок для переноса нет.
Ранее Жириновский предложил из-за эпидемии коронавируса перенести начало учебного года на 1 октября и в дальнейшем сохранить это новшество.
"На самом деле, (политик) предлагает очень многие вещи, чтобы обратить на себя внимание... я думаю, что это такое фейковое предложение", - заявил Ямбург РИА Новости.
Он также отметил, что сейчас неизвестно, будет ли вторая волна пандемии, а если ситуация потребует, можно будет начать учебный год дистанционно, хотя надеется, что этого не потребуется.
"Если не будет второго удара пандемии, то начнем мы совершенно нормально, ничего трагического я не вижу. И нормально закончился учебный год, и все отдохнули, и уже отдыхают... Никаких оснований переносить учебный год я не вижу", - добавил Ямбург.
Эксперт обратил внимание, что выпускники 11-х классов сейчас совершенно спокойно готовятся к экзаменам, "и они будут сданы, и поступления не нарушат".
Ранее Жириновский неоднократно высказывался за перенос начала учебного года с сентября на октябрь. Минобрнауки в свою очередь отмечало, что планов переносить эту дату, ставшую уже традицией, нет. Кроме того, сообщало министерство, против переноса высказываются также родительское и педагогическое сообщества.