Эксперт не видит предпосылок для переноса начала учебного года в России

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Заслуженный учитель РФ, директор московского центра образования №109 Заслуженный учитель РФ, директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург считает, что предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переносе начала учебного года на 1 октября направлено на то, чтобы обратить на себя внимание, пока предпосылок для переноса нет.

Ранее Жириновский предложил из-за эпидемии коронавируса перенести начало учебного года на 1 октября и в дальнейшем сохранить это новшество.

"На самом деле, (политик) предлагает очень многие вещи, чтобы обратить на себя внимание... я думаю, что это такое фейковое предложение", - заявил Ямбург РИА Новости.

Он также отметил, что сейчас неизвестно, будет ли вторая волна пандемии, а если ситуация потребует, можно будет начать учебный год дистанционно, хотя надеется, что этого не потребуется.

"Если не будет второго удара пандемии, то начнем мы совершенно нормально, ничего трагического я не вижу. И нормально закончился учебный год, и все отдохнули, и уже отдыхают... Никаких оснований переносить учебный год я не вижу", - добавил Ямбург.

Эксперт обратил внимание, что выпускники 11-х классов сейчас совершенно спокойно готовятся к экзаменам, "и они будут сданы, и поступления не нарушат".