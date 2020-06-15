Российские и французские сенаторы обсудят доклад об отношениях двух стран

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Международный комитет Совфеда и комиссия Сената Международный комитет Совфеда и комиссия Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам планируют 19 июня в режиме видеоконференции обсудить совместный доклад, посвященный отношениям двух стран, заявил глава комитета Константин Косачев

"У нас есть договоренность провести совместное заседание комитета Совета Федерации по международным делам и комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Сената Франции в режиме видеоконференции в эту пятницу, 19 июня", - сказал парламентарий на расширенном заседании комитета в понедельник.

Он не исключил, что до конца месяца может быть организована еще одна видеоконференция с французскими коллегами уже с участием спикеров Совфеда и Сената Франции.

Косачев напомнил, что французские сенаторы уже утвердили текст совместного доклада. "После утверждения окончательного варианта текста итоги работы будут доложены председателям верхних палат обоих парламентов. Дальше спикеры будут определяться со своими действиями в отношении этого доклада на будущее", - сказал законодатель.