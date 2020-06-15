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Российские и французские сенаторы обсудят доклад об отношениях двух стран
2020-06-15T13:06
совет федерации рф
константин косачев
франция
в мире
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совет федерации рф, константин косачев, франция, в мире

Российские и французские сенаторы обсудят доклад об отношениях двух стран

13:06 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Международный комитет Совфеда и комиссия Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам планируют 19 июня в режиме видеоконференции обсудить совместный доклад, посвященный отношениям двух стран, заявил глава комитета Константин Косачев.
"У нас есть договоренность провести совместное заседание комитета Совета Федерации по международным делам и комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Сената Франции в режиме видеоконференции в эту пятницу, 19 июня", - сказал парламентарий на расширенном заседании комитета в понедельник.
Он не исключил, что до конца месяца может быть организована еще одна видеоконференция с французскими коллегами уже с участием спикеров Совфеда и Сената Франции.
Косачев напомнил, что французские сенаторы уже утвердили текст совместного доклада. "После утверждения окончательного варианта текста итоги работы будут доложены председателям верхних палат обоих парламентов. Дальше спикеры будут определяться со своими действиями в отношении этого доклада на будущее", - сказал законодатель.
По его словам, несмотря на разногласия по ряду позиций, главное – "искать точки для соприкосновения". Это уже второй совместный доклад сенаторов двух стран. Первый документ был подготовлен в 2018 году.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Совет Федерации РФКонстантин КосачевФранцияВ мире
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