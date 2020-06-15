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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200615/1572941485.html
Министр обороны Белоруссии намерен участвовать в параде Победы в Москве
2020-06-15T13:02
75 лет великой победы
министерство обороны белоруссии
великая отечественная война (1941-1945)
сергей шойгу
москва
белоруссия
в мире
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министерство обороны белоруссии, великая отечественная война (1941-1945), сергей шойгу, москва, белоруссия, в мире

Министр обороны Белоруссии намерен участвовать в параде Победы в Москве

12:46 15.06.2020 (обновлено: 13:02 15.06.2020)
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Архивное фото
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин планирует присутствовать 24 июня в Москве на параде по случаю 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик.
"По поводу (присутствия на параде - ред.) министра обороны генерал-майора Виктора Хренина могу сказать, что да, планируется, что он будет присутствовать на параде в Москве", - сказала Гаврусик.
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Ранее в белорусском военном ведомстве сообщили, что министерство обороны Белоруссии получило приглашение от российской стороны принять участие в параде 24 июня в Москве. По данным пресс-службы, Белоруссия будет представлена на параде военнослужащими сводной роты почетного караула. В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих. Ранее в понедельник Гаврусик сообщила, что белорусские военнослужащие, которые 24 июня в Москве примут участие в параде по случаю 75-летия Победы, уже прибыли в Россию.
Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 года из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны РФ пригласило для участия в параде Победы в Москве 24 июня подразделения 19 армий мира.
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75 лет Великой ПобедыМинистерство обороны БелоруссииВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей ШойгуМоскваБелоруссияВ мире
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