Министр обороны Белоруссии намерен участвовать в параде Победы в Москве

"По поводу (присутствия на параде - ред.) министра обороны генерал-майора Виктора Хренина могу сказать, что да, планируется, что он будет присутствовать на параде в Москве", - сказала Гаврусик.

Ранее в белорусском военном ведомстве сообщили, что министерство обороны Белоруссии получило приглашение от российской стороны принять участие в параде 24 июня в Москве. По данным пресс-службы, Белоруссия будет представлена на параде военнослужащими сводной роты почетного караула. В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих. Ранее в понедельник Гаврусик сообщила, что белорусские военнослужащие, которые 24 июня в Москве примут участие в параде по случаю 75-летия Победы, уже прибыли в Россию.